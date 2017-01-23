Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis’teki ‘kelepçeli’ protesto, AK Parti Teşkilatı’na saldırı ve terör olayları üzerine konuşan Temurci, TGRT Haber’de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Temurci, terörün; korku, endişe ve istikrarsızlık oluşturmak için araç olarak kullanıldığını belirterek, “İki seçim yaşadık, üç defa terör saldırısına uğradık, iki genel başkan değiştirdik ve şimdi de Türkiye’de inşallah farklı bir süreci planlayacağız. Dolayısıyla çok şey yaşamış bir teşkilatız. Türkiye’de; bu milleti terör ile terbiye etmek isteyenlere, onların yerli işbirlikçilerine, teröristlere asla ve asla pabuç bırakmayacak güç ve kudret olduğunu yaşanan her olayda görüyoruz. Asla durmak yok, asla geri durmak yok, asla Türkiye’yi terörle zora sokmak isteyenlere karşı bu ülkeyi teslim etmek yok. Gençlerimiz ile kadınlarımız ile bütün bir mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

“BİZ ÇOK DUA ALMIŞ BİR TEŞKİLATIZ”

Sütlüce’deki AK Parti İl Başkanlığı’na DHKP-C’nin yaptığı saldırı için Temurci, “Bir İstiklâl Marşı panomuz var. Panonun üst kısmına bir roket mermisi isabet etmiş. Orada o hâli görünce, emniyet müdürümüzün ‘Bu nasıl patlamadı, şükür’ dediğini duyunca, ne kadar çok dua aldığımızı hissettim. Dua almış bir teşkilat olduğumuz düşüncesiyle odadan ayrıldım. Biz İstiklâl Marşı’nı dua yerine geçen bir marş olarak kabul ediyoruz. Çünkü orada ‘Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl’ deniyor. Biz buna inanıyoruz; dualar da bizi orada, LAW mermisinden korudu. Millî marşı ‘korkma’ diye başlayan bir milletin çocuklarının terörle dizayn edilmeye çalışılması beyhude” ifadelerini kullandı.

“MECLİS’TE SOKAĞA KIVILCIM ARADILAR”

CHP’nin ‘negatif siyaseti’ için de konuşan Dr. Selim Temurci, “Cumhuriyet Halk Partisi söz ile yapamadığını, proje ile yapamadığını, adeta Meclis’te çok büyük bir kamplaşma ve kutuplaşmayı, oradaki kötü görüntüleri, sokağı ateşlemek için sokakta benzer görüntülerin ortaya çıkabilmesi için adeta bir ‘kıvılcım’ olarak kullanmak istemiştir. Eğer sizin bir düşünceniz yoksa, fikriniz yoksa, projeniz yoksa yapacağınız ancak bu tür kötü görüntülerdir” cümlelerini sarf etti.

“ABDÜLHAMİD, MENDERES, ÖZAL’I UNUTMA”

Temurci, Yeni Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi üzerine görüşlerini paylaşarak, “Ne zamanki; bu topraklarda milletinin değerleri ile buluşmuş ve o değerleri de iktidara taşımış bir lider ortaya çıkarsa, onun karşısındaki en büyük eleştiri, onu alaşağı etmek için kullandıkları argümanın adı; tek adamlıktır, diktatörlüktür. Serdar-ı Hakan, Cennet Mekân Sultan 2. Abdülhamid Han’a da, merhum Adnan Menderes’e de, rahmetli Turgut Özal’a da ‘diktatör’ dediklerini unutmayın” hatırlatması yaptı.

“DİKTATÖRLÜK MİLLETİN OYU İLE OLMAZ”

CHP’nin egemenliğin şahsileştiği iddiaları ve ‘tek adamlık’ eleştirileri için de Selim Temurci, “Diktatörlük dedikleri şey, kendi genlerinde ve geçmişlerinde olan bir şeydir. Ana muhalefet partisi demokrasimizin en büyük defosudur. Diktatörlük milletin oyu ile olmaz. % 50 artı 1 kişinin oyu ile, demokrasi ile bir koltuğa gelmiş bir kişiye siz nasıl ‘diktatör’ diyebilirsiniz? Bu nasıl diktatördür ki; kendisi, bu ülke için bu ülkede harcayacağı parayı bile parlamento onaylamadan harcayamıyor” dedi.