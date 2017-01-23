Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, parlamento muhabirleriyle düzenlediği sohbet toplantısında, AK Parti'de Anayasa referandum heyetinin oluşturulduğunu söyledi.

BAŞBAKAN BELİRLEYECEK

Heyetin, hem söylemi hem de sürecin nasıl işleyeceği konusundaki kampanya sürecini belirleyeceğini belirten Elitaş, heyette kimlerin olacağının henüz tespit edilmediğini, bunu AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Binali Yıldırım'ın belirleyeceğini ifade etti.

Mustafa Elitaş, "Bizim anayasa değişiklik kanununun sonuçlarının ne olacağı ile ilgili meseleyi ifade etmemiz gerekiyor. Maddenin ne içerdiği belli, önemli olan bunu siyasi bir dille kamuoyuna anlatabilmek." dedi.