İSMAİL KAPAN MOZAMBİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Afrika turunun ikinci durağı olan Mozambik’te Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen görüşmelerin ardından, Erdoğan ve Nyusi Türkiye ile Mozambik arasında 6 anlaşmaya imza attı. Töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, özel sektör temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirterek, 150 kadar özel sektör temsilcileriyle Mozambik’te bulunduğunu, içerisinde her sektörden yatırımcının olduğunu ifade etti.

Erdoğan, inşaat sektörünün ötesinde HES’lerle, rüzgar ve güneş enerjisiyle, hidroelektrik ve termik santrallerle temayüz etmiş firmaların bulunduğunu da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İş Birliği Koordinasyon Ajansının (TİKA) Maputo’da ofis açmak istediğini, Cumhurbaşkanı Nyusi’ye özellikle bunu ifade ettiğini aktardı. TİKA’nın, dünyanın dört bir yanında yürüttüğü başarılı çalışmaları, Mozambik’in ihtiyaçları için de sürdüreceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 103 milyon dolar, bizim aleyhimize önemli değil fakat biz, bunu yeterli bulmuyoruz. İlk etapta Mozambik-Türkiye arasındaki bu ticaret hacmini 250 milyon dolara, ikinci etapta ise bu ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmamız inanıyorum ki her iki ülke için de isabetli olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü’yle mücadeleyi de konuştuk ve bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedik. Zira Mozambik’te de belli yerlerde bunların nasıl ki bizde silahlı kuvvetlerine yerleşmişlerse, nasıl ki polis teşkilatımıza yerleşmişlerse, nasıl ki devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi, dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan bu örgüt, burada da yapacaktır, bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu bir dost, bir kardeş temennisidir.”

Erdoğan, Mozambiklilerin çok kullandıkları “Dostu olan kişi her şeye sahiptir” şeklinde bir sözü olduğunu hatırlatarak “Ben de dostu olan bir arkadaşımla bunları rahatlıkla konuştum. Birlikte zor günde aşacağımız konular var, biz her şeye hazırız ve biz Mozambik’in kara gün dostuyuz” dedi.

“KONUTLARI BİZ YAPABİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile DEİK’in organize ettiği Türkiye-Mozambik İş Forumu’nda iş adamlarına da hitap etti. Türkiye’nin altyapı inşaatlarında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Üst yapıda hakeza öyle. Biz 14 senede sadece konut olarak devletin kurduğu toplu konut idaresiyle 760 bin konut inşa ettik. Özel sektörün yaptıklarını söylemiyorum. Bunu niye yaptık? Şehirleşmeyi modern bir şekilde gerçekleştirelim diye. Mozambik’te bunu niye yapmayalım? Aynı şeyi Mozambikli girişimcilerle el ele vermek suretiyle Mozambik’te de yapabiliriz.” Resmi pasaportlar için vizelerin kaldırıldığını da bildiren Erdoğan daha sonra gezisinin 3. durağı olan Madagaskar’a geçti.