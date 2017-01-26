Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan - MADAGASKAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği ile ilgili olarak, “Döner dönmez değerlendirmelerimizi yapıp Meclis’e göndereceğiz” dedi. Erdoğan, Doğu Afrika turunun son durağı Madagaskar’da törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin, 2010 yılında Türk büyükelçiliğinin açılması ve 2015 yılı sonunda THY’nin İstanbul-Antananarivo seferleriyle başladığını hatırlattı. Rajaonarimampianina ile FETÖ’yle mücadeleyi de konuştuklarını belirten Erdoğan, “Hizmet ve eğitim kılıfı altında Afrika’nın birçok ülkesinde örgütlenen bu yapı hakkında kıymetli dostuma bilgi verdim, belgeler verdim. Örgütün tasfiyesi noktasında kendilerinden beklentilerimizi dile getirdim. Dostlarımıza diyoruz ki ‘Bak, biz bir darbe yedik siz de aynı darbeyi yemeyin” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, “Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili onay süreci nasıl işleyecek?” sorusunu cevaplarken Erdoğan, “Ülkemize döndükten sonra öyle zannediyorum ki Meclis Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına, parlamentodaki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacak, fazla uzatmadan, çünkü milletimin şu anda beklentisi budur, hemen kararımızı vereceğiz” dedi. CHP’nin kanunu Anayasa Mahkemesine taşıma kararına ilişkin değerlendirmesi de sorulan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu konuda herhangi bir önleyici, ‘niye oraya gidiyorsun’ deme hakkımız yok ama bunlara da alışığız. Anayasa Mahkemesine çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararını verir. Çünkü milletimiz şu anda yoğun bir şekilde heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş adamlarına seslenirken de yine FETÖ uyarısı yaptı: Adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağı olmayan, büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan kuruluşlara itibar etmeyin.