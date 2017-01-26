TGRT Haber'e konuşan Numan Kurtulmuş 'Kamu bankaları kredileri geri çağırmamalı' açıklamasını yaptı. İhlas Medya'ya yapılan reklam boykotu hakkında da konuşan Kurtulmuş ''Bunlar doğru şeyler değil' diye konuştu.