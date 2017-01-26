TGRT Haber'e konuşan Numan Kurtulmuş 'Kamu bankaları kredileri geri çağırmamalı' açıklamasını yaptı. İhlas Medya'ya yapılan reklam boykotu hakkında da konuşan Kurtulmuş ''Bunlar doğru şeyler değil' diye konuştu.
Numan Kurtulmuş'tan kamu bankalarına çağrı
26.01.2017 - 13:40 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TGRT Haber'e konuşan Numan Kurtulmuş, 'Kamu bankaları kredileri geri çağırmamalı' açıklamasını yaptı.
Etiketler : Numan Kurtulmuş,
441514 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/441514.aspx
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