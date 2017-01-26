Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber'e konuşan Numan Kurtulmuş 'Kamu bankaları kredileri geri çağırmamalı' açıklamasını yaptı. İhlas Medya'ya yapılan reklam boykotu hakkında da konuşan Kurtulmuş ''Bunlar doğru şeyler değil' diye konuştu.