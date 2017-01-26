Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Hakan’ın halk nezdinde itibarının olmadığını kaydeden Gazeteci Yazar Cem Küçük, “Ahmet Hakan’ı kimse tanımıyor. Halk nezdinde itibarı yok, bitik. Parti tabanları ise onu dansöz olarak görüyor” dedi.

Küçük şunları söyledi: “Yakında muhtemelen yayından çekerler. Gene iş Serdar Cebe’ye kalacak”

Televizyonlarda anchorman döneminin bittiğini belirten Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur ise, Ahmet Hakan’ın moralinin çok bozuk olduğu konusunda duyumlar aldığını belirterek, “2 aya kalmaz ekrandan alınır” dedi.