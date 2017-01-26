Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 3 saati aşan bir MYK toplantısı gerçekleştirdi. Parti kurmayları anayasa değişikliğine ilişkin referandumla ilgili kampanyanın nasıl yürütüleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun, kampanyayı referanduma 40 gün kala başlatacağı bilgisini verdiği belirtildi.

Parti kulislerinde kampanyanın erken başlatılmamasına mevsim koşulları ve güvenlik gibi gerekçelerin neden olduğu konuşuluyor. CHP, miting sayısında da azalmaya gidecek, ancak kapalı salon toplantılarıyla olabildiğince çok kişiye ulaşmaya çalışacak.

PARTİLER ÜSTÜ KAMPANYA YAPACAĞIZ

Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, “Partiler üstü kampanya yapacağız ancak merkezi bir ‘hayır’ kampanyasının motor gücü gibi gözükmemeliyiz. Farklı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları kendi kampanyalarını yürütmeli” dedi.

MERAL AKŞENER'LE GÖRÜŞELİM

Kılıçdaroğlu’nun, “Herkes kendi ‘hayır’ kampanyasını kendi yürütmeli. ‘Hayır’ oyu kullanılmasına yönelik mesajlar tek bir elden çıkmamalı” mesajını verdiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun bazı kurmaylarından gelen Meral Akşener ve Ümit Özdağ gibi isimlerle temas etme önerilerine ise yanıt vermediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun özellikle MHP tabanına yönelik çalışmalar yürütülmesini talep ettiği ifade edildi.

KANAAT ÖNDERLERİYLE TOPLANTI ÇAĞRISI

Bu çerçevede il ve ilçe örgütlerine eski yöneticiler ve kanaat önderleriyle temas edilmesi çağrısı yapılırken, sandık güvenliği konusunda da önlemler alınması talimatı verildi. CHP’nin 10 gün içinde Parti Meclisi ve milletvekili grubunu Ankara’da bir kez daha toplayacağı, Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün de eski milletvekilleri ve parti yöneticileriyle Ankara’da bir toplantı yapacağı öğrenildi.

BİNALİ YILDIRIM'A CEVAP

Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım’ın CHP’ye yönelik “ikbal peşindeler” ifadesinin kabul edilemez olduğu parti kurmaylarınca telaffuz edilirken, bir MYK üyesinin “İkbal peşinde olanlar milletvekillerine açık oy kullandıranlardır. İkbal peşinde olanlar kişisel gelecekleri için rejim değişikliğine kalkışanlardır” değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇOK KÖTÜ BİR DÖNEME GİRDİ

Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke’nin de “Fiili Başkanlığın Vatandaşa Bedeli: 2014-2016” başlıklı bir rapor sundu. Raporda, Erdoğan’ın 2014 yılında cumhurbaşkanı seçilmesiyle “fiili başkanlığının” başladığı ve Türkiye ekonomisinin çok kötü bir döneme girdiği değerlendirmeleri yapıldı.