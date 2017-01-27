Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Gümrük Günü programında konuşan Yıldırım, şunları söyledi: “Ticareti rahatlatmak için taşınırın rehni kanununu çıkardık. Teminat sorunu, en büyük sorundu. Taşınır malların teminata konu olması çok büyük bir rahatlık. Bazı bankalar görüyorum ki bunu anlamamışlar. Kardeşim, kanun çıktıysa uygulayacaksınız. Bunun lami cimi yok, uygulamazsanız, irade gereği neyse yapar. Size demiş miyiz, orada büyükbaş hayvanı varsa, küçükbaş hayvanı varsa, torna tezgâhı varsa, hepsini teminat alacaksınız, malı mülkü ne varsa teminat. Menkul, gayrimenkul... Biraz da taşın altına elinizi koyun. Hep neden milletten bekliyorsunuz? Efendim şimdi dolar kurunda dalgalanma var, ben teminatı aldığım zaman dolar kuru şuydu, şimdi hesap ediyorum, şu kadara düştü! Şu kepazeliğe bak. Milleti yaşatmak varken, bir tekme de ben vurayım! Olur mu böyle şey? Bunlar gelip geçici şeyler. ABD Başkanı da oturdu yerine, şimdi kısa sürede herşey daha da netleşecek, dünya piyasalarındaki bu dalgalanmalar sona erecek. Önümüzdeki aylarda Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar var. Ekonomik göstergeler, benzer ülkelerden çok daha iyi durumda.”