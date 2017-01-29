Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyaret ettikten 1 gün sonra Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı May’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak açıklamada konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Görüşmemizde siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve kültürel konuları görüştük. Bölgesel sorunların yanı sıra terörle mücadele konusunu da ele aldık. Siyasi noktada zaten Türkiye ve İngiltere müşterek hareket etme kabiliyetine sahip iki ülke. Askeri noktada da iki NATO ülkesi olarak sürekli dayanışma halindeyiz, bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte neler yapabileceğimizi, bunun yanında savunma sanayinde ne gibi müşterek adımlar atabileceğimizi görüşme fırsatını bulduk. Özellikle ekonomik alanda şu anda 15.6 milyar dolar seviyesine çıkmış olan ticaret hacmimizi ilk etapta 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Aramızdaki stratejik ortaklık konusunu ki 2010 yılında bu adımı attık bundan sonraki süreçte aksatmadan devam ettireceğiz. Bu konuda mutabık kaldık. Türkiye ile İngiltere arasında işbirliği alanlarını geliştirmemiz, özellikle enerji alanlında ciddi işbirliği yapmamız mümkün. Savunma sanayinde de işbirliğini geliştirebiliriz ki TF-X Proje (Milli savaş uçağı) çalışmasında atılacak adım çok çok önemli. Bunun yanında İHA’larla ilgili atılacak adımları da görüştük ve buradaki kararlılık bizleri mutlu etti.

DEAŞ’LA MÜCADELEDE FARKLI KONSEPT

Bölgede Suriye-Irak konusu Türkiye ve İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleri ile Türkiye’nin işbirliğini bundan sonra çok daha farklı konsepte oturtalım istiyoruz. Şimdi Cenevre süreci var. Cenevre sürecini de aramızda konuştuk. Görüşmede gündem gelen bir diğer konu Kıbrıs meselesi oldu. Üç garantör ülke, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Kıbrıs’ta neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz? Görüşmede değerlendirdik. Ben attığımız bu adımlardan haz duydum. Gerek istihbarat teşkilatlarımızın, gerekse savunma teşkilatlarımızın birbiriyle yapacağı görüşmelerle bu sürecin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.”

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN MAY'E UYARI

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çankaya Köşkü’nde Başbakan Binalı Yıldırım ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, “FETÖ’nün bütün dünyada olduğu gibi İngiltere’de de bilinen faaliyetleri var. Bu faaliyetler konusunda kendisine bilgi aktarma fırsatımız oldu. Bu suç örgütünün uzantılarına hukukun içerisinde gereğinin yapılmasını da Sayın Başbakan’dan talep ettik” dedi. Yıldırım, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin AB’den bağımsız olarak nasıl geliştirileceği yönünde bir çalışma başlatacaklarını belirterek, “Bu çalışma, çıkış süreciyle eş zamanlı yürüyecek. Çıkış tamamen gerçekleştiğinde de İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili bakanlar karşılıklı çalışmalarını sürdürecekler” diye konuştu.İki lider, terörle mücadeleden mülteci problemine, Kıbrıs meselesinden ticaret hacmine kadar birçok konuda fikir birliği içinde olduklarını ve ortak çalışma yürüteceklerini vurguladı.

“GİREN DE PİŞMAN GİRMEYEN DE”

Bir gazeteci May’e, “AB’den çıkmak isteyen bir ülkenin Başbakan’ı olarak AB’ye girmeye çalışan bir ülkenin Başbakan’ına ne tavsiyeleriniz olur” sorusunu yöneltince, Yıldırım’ın “Giren de pişman girmeyen de” esprisi salondakileri güldürdü.