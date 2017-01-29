Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, Başbakanlık Başmüfettişliğine, Başbakanlık Müfettişi Bilal Yıldız, Başbakanlık Müşavirliğine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Serdar Gündoğan atandı.

Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öncel ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Çolak, başka görevlere atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı müşavirliklerine Müsteşar Yardımcısı Ali Şahin ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Adnan Aslan getirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Bursa 2. Bölge Müdürü Yahya Güngör, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat Asar, Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Emin Servet Günyel ve Devlet Su İşleri Genel Müdürülüğü Konya 4. Bölge Müdürü Mustafa Uzun başka görevlere atanmak üzere bu görevlerinden alındı.