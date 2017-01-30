Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu'nun Latin Amerika'daki ilk durağı, Arjantin olacak. Çavuşoğlu'nun 30 Ocak'taki ziyareti, 2010'da yüzüncü yılını dolduran ikili ilişkilerde 19 yıl aradan sonra ülkeye dışişleri bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

İki ülke arasında ticaret, turizm, kültür ve bilimsel iş birliği alanlarında çok sayıda ikili anlaşma bulunurken, son olarak, 2011'de Hava Ulaştırma Anlaşması, Madencilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ile Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

Çavuşoğlu'nun yapacağı ziyarette de, Türkiye ve Arjantin arasında "Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması" imzalanacak.

Paraguay'a dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'nun Arjantin'nin ardından Paraguay'a yapacağı ziyaret ise Türkiye'den ülkeye dışişleri bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacak.

Ziyarette, Türkiye ve Paraguay arasında "İkili Hava Ulaştırma Anlaşması" ve "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" imzalanması öngörülüyor.

Çavuşoğlu'nun Latin Amerika'daki üçüncü durağı ise Dominik Cumhuriyeti olacak. Ziyarette, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel kuruluşlardaki iş birliği imkanları ele alınacak.

Dışişleri Bakanı, Latin Amerika turunu 3 Şubat'ta Türkiye'nin Güney Amerika'daki ilk stratejik ortağı, Meksika ile tamamlayacak.

Türkiye'nin Latin Amerika Açılımı

Latin Amerika ve Karayiplerde bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için özellikle son yıllarda daha aktif bir dış politika izleyen Türkiye, karşılıklı üst düzey ziyaretler ve toplantılarla siyasi ilişkilerin gelişmesine, ticari, ekonomik, askeri, kültürel ve teknik iş birliği anlaşmaları imzalanmasına, ticaretin teşvik edilmesine ve diplomatik temsil ile kültürel etkileşimin artırılmasına öncelik veriyor.

Latin Amerika ile ilişkilerinin nasıl ve hangi alanlarda geliştirilebileceğinin tespit edilmesi amacıyla 1998'de uygulamaya konulan "Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı"nın güncellendiği 2006 yılı, aynı zamanda Türkiye'de "Latin Amerika ve Karayipler Yılı" ilan edilmişti.