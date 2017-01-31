Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.
Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) 2017 yılındaki ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ve saat 14.50'de başlayan toplantı yaklaşık 8 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK toplantısı öncesinde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
MGK toplantısı sona erdi
31.01.2017 - 23:02 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 23:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısını sona erdi. Külliye'deki toplantı yaklaşık 8 saat sürdü.
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.
Etiketler : mgk,cumhurbaşkanı erdoğan,binali yıldırım,
443071 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/443071.aspx
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