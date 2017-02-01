Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıgil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla İstanbul’da yargılandığı davada ifade verdikten sonra gözaltına alındı. Kadıgil, twitter hesabından “O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstüne ebedî inlemesin artık n’olur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah”, “Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’den tiksindiğim kadar” ve “Uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?” ile 16 Temmuz 2016’daki, “TRT’de okunan metin! Gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeki Cumhurbaşkanı” paylaşımları sebebiyle suçlandı. Savcılıkça tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Sera Kadıgil, serbest bırakıldı.