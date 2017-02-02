Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Yunanistan'a Kardak konusunda sert sözlerle tepki gösterdi.

AK Parti'li Kocabıyık, Kardak krizinin yaşandığı 1996 yılında, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in danışmanlarındandı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Kocabıyık, "1996 yılında Başbakan Çiller Kardak'ta 'Yunan gemilerini batırın' talimatı verdi. Dönemin korkak deniz komutanı bu emri yerine getirmedi" mesajını paylaştı.

Atina yönetimine seslenen Kocabıyık, "1996’da bir korkak amiralin sayesinde kurtuldunuz. Bizimle Kardak oyunu oynamayın, sizi vururuz” diye yazdı.