Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, fatura krizinin odağındaki Elif Doğan Türkmen'le ilgili kararını verdi. Kılıçdaroğlu, Türkmen'in TBMM Divan üyeliğinden istifasını istedi.

MECLİS'İ KARIŞTIRAN FATURA

Haberleşme giderlerini TBMM'nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon lirayı aşan faturası, Meclis'i karıştırmıştı.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Krize neden olan Fatura nedeniyle Türkmen'e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği belirtilmişti. Bugün de CHP liderinin, Türkmen'in Başkanlık Divanı'ndan istifasını istediği ortaya çıktı.