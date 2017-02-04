Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Binali Yıldırım, Romanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu’yu telefonla arayarak, yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Başbakan Yıldırım'dan Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı'na telefon
04.02.2017 - 02:06 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 02:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Romanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu’yu telefonla arayarak tebrik etti.
Etiketler : binali yıldırım,başbakan,
443922 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/443922.aspx
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