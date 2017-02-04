Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Binali Yıldırım, Romanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu’yu telefonla arayarak, yeni görevinden dolayı tebrik etti.