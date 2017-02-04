Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Sarıçiçek MERSİN

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olma özelliğine sahip Mersin Şehir Hastanesi, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla açıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle: Bunu muhakkak gerçekleştirmemiz gerekiyor dediğim bir projeden bahsediyorum. Belediye Başkanlığım döneminde dünyayı dolaşırken edindiğim bir düşünceydi bu. Şimdi Mersin’de bunu gerçekleştirmenin memnuniyetindeyiz. Ana muhalefetin başındaki zatın, Sosyal Sigortalar Kurumunun başında olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girersiniz, hastaneden ne yazık ki sakat çıkarsınız. O günleri hatırlıyorum, affedersiniz ne banyo, ne tuvalet, bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli. Şimdi hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin’e... Birileri bu atılan adımların farkında olmayabilir. Olmasın, biz görevimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. ABD’de eski başkan Obama, bizdeki sistemin çok küçüğünü hayata geçirmeye çalıştı ama başaramadı.

HEP BEDEL ÖDEDİK

Şimdi hedef Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak. En müreffeh ülkeler arasına sokma hedefimize 2023 yılına ulaşana kadar kararlıyız. Parlamento evet dedi millet de evet diyor. Son 200 yılımız çalkantılarla arayışlarla geçti. Bedel ödeyen hep millet oldu. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayın. Meclisin iradesine karşı, dönemin Cumhurbaşkanını ve yargısını arkalarına alarak, bir ‘367’ garabeti ortaya sürenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ülkenin meşru hükûmetini devirmek için gayret sarf edenleri biliyorsunuz değil mi? Şimdi onlar yine iş başında... Ama başaramayacaklar. Çünkü karşılarında kim var millet var, millet. Bu millet buna fırsat vermeyecek. 17-25 Aralık’ta netice alamadılar. Bölücü terör örgütünü sahaya sürdüler. Pensilvanya ile Kandil birleşti. Ülkeyi ateşe ve kana boğmaya çalıştılar. Bu süreçte milletimiz duruma el koydu. Tanklarla toplarla saldırdılar. Nisan ayında sandık geliyor. Sandık geldiğinde evete hazır mıyız? Mersin geçen seçimlerde olduğu gibi sandıkları patlatmaya hazır mı?