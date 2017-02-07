Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemin faiz politikasından şikayetçi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu faiz politikasıyla ülkenin kalkınamayacağını belirterek faiz politikasının aslında bir sömürü aracı olduğunu ifade etti. Erdoğan, ''Girişimci atacağı adımları neyle atacak, alacağı düşük faizli krediyle yapacak. Fakat Merkez Bankası'nın ilan ettiği faiz oranını ikiye katlayarak kredi vermeye yönelirsen, yüzde 15,16,17 ile bir yere varamayız. Finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum, başta kamu bankaları olmak üzere. Bunu kararlı bir şekilde bu adımı atmaya mecburuz. Enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Enflasyonu doğuran bir numaralı sebep faizdir'' dedi.

Erdoğan şunları söyledi;

TOBB çatısı altında temsil edilen kuruluşlarımız 15 Temmuz darbe girişimi karşısında gösterdikleri sağlam duruşla takdiri hak etmişlerdir. Türkiye tarihin en kritik mücadelelerinden birini veriyor. Sınırlarımızdan ekonomimize kadar her alanda yoğun saldırı altındayız. Tüm terör örgütleri kullanılıyor, gizli veya açık destekleniyor.



"KAPTANI SEVMEDİKLERİ İÇİN GEMİYİ DELMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye ne zaman güveniik sorunlarıyla karşılaşsa döviz-faiz manipülasyonları, üreticiyi ürkütmeye yönelik taktikler zuhur ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının attığı adımın altında ne yatıyor. Orada da ekonomik terörü estirmek suretiyle acaba Türkiye'yi nasıl ürkütürüz gayreti içindeler. İstediklerini alamayacaklar. Kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu topluluğun iradesinin üstünde değildir. Bazı çevrelerin de bu koroya katıldıklarını görüyorum. Hepimizin aynı gemide bulunduğunun farkında olmayan birileri, sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini delmeye, direğini de devirmeye çalışanlara destek veriyor. Hamdolsun, milletimiz tüm bu oyunları görüyor.



KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA: SEN KİMSİN YA?

Bizim ne yapıp mart döneminde işsizliği aşağı çekmemiz lazım. O zaman o derecelendirme kuruluşları ne gerekçeler yazmışlar, anayasa referandumuna değinmiş sana ne. Türkiye'de anayasa oylaması yapılacak, sen kimsin ya? Hep beraber el ele vermek suretiyle gecikmeden süratle adımı atıp, eleman alımlarını başlatarak mart sonuna kadar Türkiye bu konuda ciddi bir dönüşümü yakalamış olsun. Bunu sizlerle özellikle paylaşmayı milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum. Bu seferberliğin aktörleri olarak da sizleri görüyorum.



"İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

Ülkemizde işsizlik rakamlarının artmasının sebebi nüfustaki genç oranın yüksekliği ve kadınların iş gücüne katılımının artmasıdır. Madem fevkalade bir durumla karşı karşıyayız, yeniden kolları sıvama zamanıdır. TOBB'un bütün üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. İnşallah yıl sonunda her ilin istihdam şampiyonlarını birlikte ödüllendireceğiz. Bugün başlatılan istihdam seferberliğine birliğinizin tüm üyelerinie etkin şekilde katılmaya davet ediyorum. Valilerimize talimat veriyorum, istihdam seferberliğine şehirlerin tamamı katılacaktır. İstihdam seferberliğinin koordinasyonunu hükümetimiz yapacaktır.



"FAİZ POLİTİKASINDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır. Girişimci atacağı adımları neyle atacak, alacağı düşük faizli krediyle yapacak. Fakat Merkez Bankası'nın ilan ettiği faiz oranını ikiye katlayarak kredi vermeye yönelirsen, yüzde 15,16,17 ile bir yere varamayız. Finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum, başta kamu bankaları olmak üzere. Bunu kararlı bir şekilde bu adımı atmaya mecburuz. Enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Enflasyonu doğuran bir numaralı sebep faizdir.