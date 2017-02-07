Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Pazarköy Mahallesi’nde ikamet eden Gürol Hoşgör, CHP Manisa Milletvekili Avukat Mazlum Nurlu’nun kendisine silah çektiğini iddia ederek, emniyete gidip şikayette bulundu. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürol Hoşgör, olayın 5 Şubat Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi. Olay anını anlatan Hoşgör, "Kendi otomobilim ile Salihli’ye geldim. Büfenin önünde sigara içerken, arkamdan bir tabanca mekanizma sesi duydum. Dönüp baktığımda Mazlum Nurlu’yu gördüm. Mazlum Nurlu doldur-boşalt yapmış ve silahı beline geri koydu. Sonra Nurlu ile göz göze geldik. Ben kendisine 'iyi akşamlar vekilim' dedim. O da 'iyi akşamlar oğlum' dedi ve yanımdan geçip gitti. 15 metre ilerideki kendisine ait otomobiline bindi. Daha sonra otomobili benim yanıma çekti ve parmağı ile işaret ederek beni yanına çağırdı. 'Buyurun vekilim' diyerek kendisine karşılık verdim. Nurlu da bana silahını doğrultarak, 'bu memlekette adam olacaksın, adam gibi duracaksın, yoksa seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Bu tehditler 3-5 dakika sürdü. Daha sonra beni kovalar tarzda kelime kullandı. Tamam vekilim diyerek, biraz geri çekildim. Gel buraya dedi ve ben reddettim, biraz daha geri gittim. Nurlu otomobilin kapısını biraz açtı, inmeye çalıştı, bende onun inmemesi adına tekrar 'buyurun vekilim' diyerek, onun arabada durmasını sağladım. Nurlu’nun ölüm tehditlerini yine 3-5 kez duydum. Tehditlerden sonra oradan uzaklaştım. Oradan da kendimi polis karakoluna attım. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum” dedi.





"Beni karanlıkta IŞİD'ci zannetmiş"



Pazartesi sabahı CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu’nun danışmanı olduğunu iddia eden bir kişinin kendisini aradığını kaydeden Hoşgör, konuşmasına şöyle devam etti: “Beni karanlıkta IŞİD elamanı zannetmiş. Kendisine tehdit olarak görmüş, o açıdan sana silah doğrultmuş. Bende o günden bu güne saçımı ve sakalımı kestirmedim. Ben hala aynı şekildeyim. Bu şekilde bir IŞİD'ci varsa beni ona benzetmiş olabilir. Bunu bana danışmanı söyledi. Mazlum Nurlu benimle görüşmek istedi ama ben reddettim. Kendisi ile görüşmek istemiyorum. Çünkü onu affetme gibi bir durumum yok. Ne olduğunu ve nasıl bir milletvekili olduğunu, onu buradan seçip de gönderen halka nasıl davrandığı, görünsün ve bilinsin istedim. Kendisine kimin oy verip vermediğini bilemez, onu buradan biz gönderdik. Biz gönderdiysek, o bize bu şekilde davranamaz.”



CHP'li vekil açıklama yaptı



Olayla ilgili dilekçesini hazırladığını ve savcılık makamına sunacağını söyleyen CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Pazar günü Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izledikten sonra avukat arkadaşımla birlikte yemek yediğimiz yerin kapısından ayrıldık. Olayın geçtiğin yer Vakıfbank Şubesi'nin ara sokağıdır. Mithat Paşa 14 Sokak diye hatırlıyorum. Caddeye doğru, sokağın sonuna doğru yaklaştığımda yaklaşık 25 metre mesafede birisinin bana arkası dönük, diğerinin cephesi bana dönük iki kişinin ayakta dikeldiğini gördüm. Birden cephesi bana dönük kişi sağ elini kaldırarak karşısındaki kişiye bir şeyler fısıldadı. O fısıldamadan sonra o kişi de yönünü bana doğru çevirdi ve şüpheli tavırlarla bir kaç metre yürüyüp caddenin köşesinde beklemeye başladılar. Ben de bunun üzerine abartmıyorum en az 1 dakika kadar sağa çekilerek beklemeye başladım. Tabi ülkemizin geçtiği süreci biliyorsunuz. Son dönemlerde milletvekillerimize fiili saldırılarda bulunuldu. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'a silahlı saldırı bulunuldu. Yaşamsal tehlike atlattı. Genel Başkanımıza yönelik tehditler var. Sosyal medyada da oldukça tehdit alıyoruz. Dolaylı ya da dolaysız bir şekilde. Bu ciddi endişeler karşısında ben de tedbir olmak kaydıyla biraz bekledikten sonra yürümeye başladım. Şahıslardan yine bir hareket yok. İkisi de bana doğru bakmış vaziyetteler. Ben de ruhsatlı tabancamı olası bir saldırı durumunda kendimi korumak amacıyla mermiyi ağzına verdim. Tekrar belime koydum. Yürüyerek devam ettim. Köşeye onların yanına doğru geldiğimde 'Acaba kimdir bunlar?' şeklinde dikkatlice döndüm. İçlerinden bir tanesi herhalde beni tanıyor olmalı ki 'İyi akşamlar vekilim' dedi. Ben de başımla selam vererek sağa döndüm. Orada esnafla karşılaştım. Oradan aracıma doğru hareket ettim. Tam kapıyı açtım, aracıma bineceğim sırada arkadan hangisi söyledi bilemiyorum; 'Bu mu lan vekil? Selam bile almıyor' şeklinde laubali bir ses tonuyla laf duydum. Aracıma bindim, camı açtım. İçlerinden sanıyorum bana 'İyi akşamlar' diyen çocuk olsa gerek onu yanıma çağırdım. Bana doğru geldi. Ben de arkadaşını ikaz etmesini, ayıp ettiğini, ortalık karışık, ıssız bir şekilde bu sokağın ortasında durmanın doğru olmadığını söyleyerek aracımla hareket etmek üzereyken bu sefer 'Ne diyor lan o?' diye bir ses geldi. Sanıyorum yine aynı kişi olsa gerek bu sefer durdum her ikisini de çağırdım. Her ikisini de sertçe azarladım."



"İftira atmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacağım"



Konuyu emniyet müdürüne de aktardığını belirten Nurlu, "Kamera kayıtlarını inceleyebilirler. Eğer varsa orada benim beklediğimi, tabancanın ağzına mermiyi sürdükten sonra belime geri koyduğumu kameralar görecektir. Dün de olayda yer alan bir kişinin şikayetinden vazgeçtiğini, olayı doğru yönde aktardığı konusunda bize bilgi geldi. Ben 25 yıldan bu yana avukatlık yapmış biriyim. Silahın nerede çıkarılacağını, nasıl kullanılacağını iyi bilen bir insanım. Benim onlara silah çekmemi gerektirecek hiç bir şey yok. Sakince gidip arabama bindim. Bana arkadan laubali ses tonuyla ‘ne biçim vekil bu selam bile almıyor’ diyen şahsın konuşmasından duyduğum rahatsızlığı ifade ettim. Olay budur. Birkaç gündür olayı siyasi malzeme haline dönüştürme çabasında olduklarını gördüm. Bu kişiler tahmin ettiğim kadarıyla bir gazetenin ya da televizyonun yolunu bulabilecek durumda değil. Birtakım rakip siyasi partiler bunu mal bulmuş mağribi gibi kullanmaya çalıştıklarını duyuyoruz. AKP’lilerin Facebook ve Twitter sayfalarında adımızı kullanarak paylaşım yaptıklarını duyuyoruz. Doğru yaklaşımlar değil bunlar. Bende o şahısla ilgili iftira atmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.



Güvenlik kameralarına yansıdı



Öte yandan, yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Manisa Milletvekili Nurlu bir süre sonra kameranın açısından kayboluyor. Daha sonra kameranın açısına giren araçta olduğu belirtilen Mazlum Nurlu, yol ortasında durarak Gürol Hoşgör'ü yanına çağırıyor. Hoşgör ve yanındaki arkadaşı ile bir süre konuşan Milletvekili Nurlu, ardından olay yerinden aracıyla uzaklaşıyor.