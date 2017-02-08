Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin anayasa değişiklik teklifine destek vermesini eleştiren çevrelere sert çıkarak “Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkes kafasına sokmalıdır” dedi. Bahçeli, MHP grubunda yaptığı konuşmada referandum eleştirilerine cevap verdi. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Ne tuhaf ve hazindir ki, bugünkü malum şer ve kriz ittifakı emel ve hedef birliği etmiş bizi eleştiriyor. CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, Türkiye Komünist Partisi, eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, fitne çağcılar, cumhuriyetten geçinen fesat yuvaları, kendilerine milliyetçi diyen dar ve güdük bir grup ağız birliği etmişçesine MHP’ye saldırıyor. Niye “evet” diyormuşuz. Ne yani, izin ve icazeti sizden mi alacaktık?

AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı’nın nasıl olurda peşine takılıyormuşuz. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur, ancak Kandil ve Pensilvanya’nın yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır. Bizim kimseye diyet borcumuz yoktur, bizden alacaklı da yoktur. Pazarlık, arka kapı siyaseti, al-ver anlaşması, siyasi menfaat beklentisi bize uzak ve yabancıdır. Milliyetçi Hareket lobilerin, kulislerin, kaymak tabakaların partisi değildir. Hayırsızların hayır kuşağında olmayacağız.

Dün halklara özgürlük diyerek, orak çekiçle poz vererek ülkücülere kurşun sıkan Perinçgiller; şimdi kalkmışlar neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar.

Buradan söylüyorum, eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da; millet için evet diyeceğiz. Lafa gelince millete büyük, aziz, kahraman; icraata gelince bidon kafalı, göbeğini kaşıyanlar, makarnacılar diyen nankörleri sandığa gömmek için ‘Evet ‘diyeceğiz.

Türkiye’yi Alman Başbakanı’na şikâyet etme küstahlığını gösteren CHP zihniyeti milletten bir kez daha şamarı yiyecek. PKK hayır diyormuş, varsın desin, bunu kendilerini Türk milliyetçisi sanan zavallılar düşünsün.