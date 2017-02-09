Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşme 45 dakika sürdü ve son derece olumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Erdoğan, terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıklarının konuşulduğu görüşmede, ABD’nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yanında olmasını beklediğini söyledi. Erdoğan, görüşmede PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti, ABD’nin PYD/YPG’ye destek vermemesi gerektiğini ifade ederken iki lider, El-Bab ve Rakka’da birlikte hareket edilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Görüşmede Başkan Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi. İki lider telefon görüşmesi sonrasında en kısa zamanda görüşme konusunda mutabık kaldı. Buket Güven ANKARA