Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin başkanlık sistemine ve referanduma ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başkanlık desteği veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, El Cezire'den Gonca Şenay'ın haberine göre, ekonomideki gelişmelerin çok dikkatle izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"1050 DOLARIM VARDI, BOZDURDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dolar bozdurma çağrısının hatırlatılması üzerine ise MHP lideri kendisinin elindeki doları çok daha önce bozdurduğunu söyledi.

“Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir öneri yapmadan önce bir miktar dolarım vardı, bozdurdum. Hepsi 1050 dolardı, o gün 3 bin küsür lira yapıyordu. O para da hala çekmecemde duruyor. Kur çok düşüktü. İhtiyacım yoktu ama herhalde bir dolar alerjisi oldu, elden çıksın dedim.”

AKADEMİSYENLERİN İHRACI

Varlık Fonu’na ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadığından değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyleyen MHP Genel Başkanı, akademisyenlerin ihracı ile ilgili tartışmalar için ise “Bazı uygulamalar her devlet tarafından yapılır. Uygulamanın sonucu görmek için adalet mekanizmasının harekete geçmesi lazım. Üniversite geçmişten bu yana çok önemli. Ama üyelerin hepsinin masum olduğunu söylemek yanlış olur. Bunu eski bir öğretim üyesi olarak söylüyorum” dedi.

“Hayır çıkarsa, bu sistem geçmezse ne olur?” sorusuna “Karmakarışık olur Türkiye. Bundan yararlanmak isteyen çevreler çıkabilir" yanıtını verdi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Bahçeli, referandumun iki sonucunda da erken seçim tartışmasının ciddiye alınır olmadığını dile getirdi.

HAYIR OYU VERENLER PARTİ TOPLANTISINA KATILMAYACAK

Bahçeli, bir soru üzerine Konya’daki parti toplantısına Meclis’te anayasa değişikliği için “Hayır” oyu veren milletvekillerinin katılmayacağını da belirtti.

"AHMET TÜRK'ÜN TAHLİYESİNDEN MEMNUNUM"



Bahçeli’ye Ahmet Türk’ün tahliyesi ile ilgili değerlendirmesi ve randevu talebi soruldu

“Tahliye edilmiş olmasından memnuniyet duydum. Biz 2007 yılında TBMM'ye girdiğimizde orada birçok siyasi parti vardı. Sayın Aysel Tuğluk hanımefendi ve Sayın Ahmet Türk bizim bulunduğumuz bölüme gelerek hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Farklı ideoloji de olsa, siyasette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lazım. Böyle bir randevu talebi gelmedi. Olursa niye randevu vermeyelim?”