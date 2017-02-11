Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişiklik teklifini onayladığı gün Aksaray’da Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi’ni açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalabalık bir topluluğa seslendi. Konuşmasında parlamenter sistemin ülkeyi frenlediğini belirten Erdoğan, sandığı işaret edip, Türkiye’nin çok önemli bir kavşağa geldiğini vurguladı.

‘Hayır’cıların sadece laf ürettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti:

“Bunlarda hizmet yok. Ama biz size aşığız. Biz Ferhat’ız Ferhat. 18 Mart’ta Çanakkale’de köprünün temelini atıyoruz. Bu sistem var ya bu sistem bileklerimize prangaydı. 16 Nisan’da prangaları söküp atmaya var mıyız? Hep beraber yapacağız bunu. Az önce Sayın Başbakan da söyledi. Biz hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyiz. İşte bugün buraya gelirken imzayı attım, süre başladı.

İnşallah 16 Nisan’da benim aziz milletim sandığa gidiyor. Selçuklunun Osmanlının şehri Aksaray’ın da bu sürece tarihi destek vereceğine inanıyorum.

(Vatandaşların ‘idam sloganları’ sloganları üzerine) Benim kanaatimi biliyorsunuz. İnşallah 16 Nisan bu işin sinyali olacaktır. Benim askerimi, benim polisimi, vatandaşımı şehit edenlerin akıbeti aynen dediğiniz gibi idamdır. Ve parlamentoya gelir, parlamento da yasama organı ne yapar? Anayasayı değiştirir ve adımını atar. Buna evet mi?

İşte ana muhalefet bundan çekiliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Corc ne der? Hans ne der? Sen bırak ya, Ahmet ne der? Mehmet Ne der? Şu an toprağın altındaki Mehmedim ne der?

Hedef saptırıyorlar. Neymiş? Parlamento yok olacakmış. Eline diline dursun ya. Yasama organı yine var. Yürütme yine var. Kim yürütme? Cumhurbaşkanı... Ama çift başlılık kalkıyor. Artık burada kendi kabinesiyle, tek otorite ama bir özellik daha var. Bazıları Amerika ile karıştırıyorlar. Bunun adı Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi.

Biz farklı bir sistemle geliyoruz. Yani cumhurbaşkanının aktif olarak bir partisi olacak. Buna ne diyoruz? Evet mi? Cumhurbaşkanlığı hükûmeti sistemine karşı çıkanların derdi bu sisteme karşı çıkanların derdi değil.

18’i seçme ve seçilme yaşı yaptık. Parlamento adayları çoğaldı. Ne yapmıştı bunlar? 30 yaş. Biz önce 25’e indirdik, şimdi de 25’i, 18’e indiriyoruz. Yani bundan sonra parlamentoda 18 yaşındaki gençlerle görebileceğiz. Ülkemizin sahip olduğu ne varsa hepsine karşı çıkanlar, bugün cumhurbaşkanlığı sistemine de karşı çıkıyorlar.

Kapasite 1,2’den 5,4’e çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin ilk gaz basma töreninde müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin kapasitesinin 1,2 milyar metreküpten 5,4 milyar metreküpe çıkacağını söyledi. Günlük basma kapasitesi ise 80 milyon metreküp olacak. Bu miktar kış aylarında tüketilen miktarın 3’te 1’ini oluşturuyor.

Yerin yaklaşık 1.100 ile 1.400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanması amacıyla, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin m³ olan toplam 12 kaverna (suni mağara) oluşturuldu. 12 suni mağaranın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 44 milyon metreküp gaz Türkiye doğalgaz şebekesine verilebilecek. Proje kapsamında tuz kavernelerine su basıldı, tuz eritilerek dışarı çıkarıldı, doğalgaz depolamaya elverişli hâle getirildi. Pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurumu tamamlandı. Proje yaklaşık 700 milyon dolara mal oldu.