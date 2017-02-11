Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişikliği paketine 'evet' oyu veren, referandumda da yine 'evet' diyeceğini açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, hiç kuşkusuz ki son dönemlerde adından en fazla söz ettiren siyasi liderlerden biri oldu.

Özel yaşamı hakkında çok az şey bilinen Bahçeli, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Televizyon dizilerini yakından takip ettiğini belirten Bahçeli, "En beğendiğiniz oyuncu kim?" sorusuna "Tuba Büyüküstün yanıtını verdi.

İşte Bahçeli ile yapılan röportajın ilgili kısım;

"(Sabaha kadar kendi kendimle konuşuyorum dediniz ya... Canınız sıkıldığında ne yapıyorsunuz?) Kendi kendime tartışıyorum. TV'ler ona cevap veriyor, çok güzel dizi filmler var.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı izliyorum. 'İçeride' revaçta ama o dizide çok şiddet var. Aynı saatlere denk geliyor bazıları. Cesur ve Güzel'i de takip ediyorum. Perşembe günü olduğu için.

(Dizilerde oyunculuğunu beğendiğiniz biri var mı?) Valla Cesur ve Güzel'deki hanımefendi. Tuba Büyüküstün. Evet, o. İyi bir oyuncuya benziyor. Eşkıya Hükümdar Olmaz'da oradaki dört beş tane oyuncu var, başrol oynayanlar.

(TRT'de Abdülhamid ile ilgili dizi yayınlanacakmış) Torunu Sultan Hanım oynamasın da... (Gülüyor)"