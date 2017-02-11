Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest bölgelere ilişkin hazırlanan tasarının TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde “şehit” tartışması yaşandı. Tasarı üzerine konuşan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, “El Bab’dan gelen şehadet haberi, Türk milletine yeni ateşler düşürmüştür ama coğrafyanın vatanlaşması, verilen mücadele ve millî güvenlik şehadetle mümkün oluyor. Ruhları şad olsun” dedi.

Ersoy’un “şehadet” ifadesine CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit tepki gösterdi. Yiğit özetle şunları kaydetti:

‘Fakirin çocuğu ölüyor’

“İki gündür El Bab’dan cenazeler geliyor, içimiz yanıyor. Sınırlarımızın ötesinde bir yerde çocuklarımız ölüyor. Kendi ülkesi içerisinde, bir savunmadayken, ülkemize saldıran biri varsa, onun için ölmek şereflerin en büyüğü ama gidip başka topraklarda başkası için ölmek hiç de normal bir şey değil, bunun övünülecek hiçbir tarafı yok. 400 bin, 500 bin, eli silah tutan Suriyeli, bu topraklarda yiyor, içiyor, yatıyor ve onlar ölmüyor, bizim çocuklarımız ölüyor. Hangi çocuk ölüyor? Fakirin çocuğu ölüyor. İyice dikkat edin, sıvasız evlere geliyor cenazeler. ‘Yeni insanlar ölüme hazır.’ diyor. Elbette hazır. Herkes buradan aklını başına alsın. Biz Suriyeliler için ölmek durumunda değiliz. Bizim çocuklarımız yanıyor.”

El Bab’a gitmek istedi

Ersoy ise Yiğit’e verdiği yanıtta, şunları söyledi: “’Gönül coğrafyası’ kavramını idrak edemeyenler, Türkiye Cumhuriyeti devletini 81 vilayetle, 783 bin kilometreyle sınırlı tutar. Aziz Türk milletinin ferdi olarak dün Yemen’de, Galiçya’da ne işimiz varsa, Çanakkale’de ne işimiz varsa, Kafkasya’dan ne işimiz varsa bugün El Bab’ta da aynı ruh ve aynı karakterle Ankara’nın, Diyarbakır’ın ve büyük Türk milletinin güvenliği için gidiyor ve orada şehadet şerbetini aslanlar gibi içebiliyoruz. Gerekirse bugün bir parlamenter olarak orada şehadete talip olduğumu ve görev istediğimi ifade ediyorum. Çünkü inanıyorum ki ‘Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan/Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Turan.’”

BAKAN NİHAT ZEYBEKCİ MUHALEFETE YANIT VERDİ:

Böyle hatalar zayıf da olsa ihtimal dahilinde

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM Genel Kurulu’nda serbest bölgelere ilişkin tasarının görüşmelerinde Rus uçaklarının attığı bombalarla Türk askerlerinin şehit olmasına tepki gösteren muhalefet vekillerine yanıt verdi. Zeybekci konuya ilişkin olarak özetle şunları söyledi:

“Hata sonucu olduğuna inandığım, El Bab’da bir yanlışlıkla bombalama sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rus Devlet Başkanı ve TSK tarafından yapılan açıklamalarda, Rus uçağının askerlerimizi yanlışlıkla vurduğu açıklanmıştır. İddia bu, söylenen bu, resmi olarak yapılan açıklama bu. Savaş alanlarında böyle hataların olması tabii ki zayıf da olsa ihtimal dahilindedir.”