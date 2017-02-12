Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'li Metin Külünk, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) ile MÜSİAD Gaziantep Şubesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Türkiye’ konulu konferansa katıldı. Milletvekili Külünk, mevcut sistemin Türkiye’ye getirdiği zorlukları hatırlatarak, yeni sistemin önemine vurgu yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin hedefinin Türkiye’yi parçalara ayırmak olduğunu belirten Külünk, “Bunların ağababaları dünyayı 500 devlete bölmek istiyor. Bunlar da Türkiye’yi parçalara ayırmak istiyor. 15 Temmuz'da da bunlar Türkiye’yi 5 parçaya ayırmak istediler. 15 Temmuz'un hedefi Paris’te Osmanlı'ya dayatılan fotoğrafı Türkiye’ye yeniden dayatmak” dedi.



Tekrardan koalisyonların yaşanmamasının garantisinin bulunmadığının altını çizen Külünk, “Şimdi tek başımıza iktidarız, ancak yarın ne olacağını bilemeyiz. Bunu kökten çözmemiz lazım. Geçmişte Türkiye'nin bundan çok canı yandı. Yeni sistemle bu sorun kökten çözülecek" şeklinde konuştu.

“Yeni sistemde sivil toplum örgütleri 5. güç olacak”

Yeni sistemde sivil toplum örgütlerine büyük iş düşeceğinin altını çizen Külünk, “Yeni sistemde halk doğrudan belirleyici olacağı için sivil toplum örgütleri ön planda olacak. Bu sistemle sivil toplum örgütleri 5. güç haline gelecek; yasama, yürütme, yargı, bürokrasi, medya ve sivil toplum örgütleri olacak” diye konuştu.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ise, iş dünyası, halk ve devlet olarak birlikte çalışıp ülkenin refah seviyesini yükselteceklerini, Cumhurbaşkanının istihdam seferberliğine tam destek verdiklerini belirterek, 367 ile başlayan bu tıkanıklığın referandumla sona ereceğini düşündüklerini söyledi.

Günün anısına Milletvekili Külünk’e hediye takdim edildi.