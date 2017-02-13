Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili, "Ele güvenen yarı yolda kalır. Her zaman olduğu gibi AK Parti teşkilatları kendi sorumluluğunu alacak, kendi üstlendiği meseleyi bilecek, iyi anlayacak, vatandaşa da iyi anlatacak. Neticeyi de Allah'ın izniyle alacağız. Önce Allah'a sonra da kendimize güveneceğiz. Yani başkasına güvenmek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa değişikliği yapabilecek sayıda milletvekiline sahip olunmaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin düzenlemenin ilk başta AK Parti'nin gündeminde olmadığını belirten Türkeş, şöyle konuştu:

'BAHÇELİ BİR SABAH KALKIP...'

"Niye? Çünkü partimizin mevcut milletvekili sayısıyla bunun olmayacağını biliyorduk. Öbür partilerin hepsi de 'hayır' diyor. Onların 'hayır' dediği yerde biz bunu yapamayacağımızı biliyorduk. Ama saygıdeğer Bahçeli bir sabah kalkıp, 'Hele bir getirin şu sizin şeyi de şu arada onu bir çıkartalım. Sonra siz halka gidersiniz.' deyince… Bizim zaten istediğimiz buydu. Uygulamada da sıkıntıları olan bir konu olduğu için bunları düzeltmek için bir fırsat penceresi çıktı önümüze. Meclis'te iyi bir çalışma yaptık. Diğerleriyle ilgili çok fazla şey söylemiyorum. Yani fikri olarak bunun karşısında alternatif yönetim tarzı önerselerdi, bunu ciddiye alabilirdik ama engellemek, saat 2'de başlayan Meclis'i akşam saat 8'de 10'da çalıştırmak, o yorgunluğun içinde stres yapmak, ilkokul çocuğu yapsa yakıştıramayacağımız davranışlarla orada itişmek kakışmanın dışında muhalefet bu sistemle ilgili veya farklı bir sistemle ilgili hiçbir şey yapmadı. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Buna 'hayır' diyorlar. Madem öyle 'evet'ini söyle. 'Böyle devam etsin' diyorlar, iyi de böyle problemler var. Baba ile oğul olsa bir seçilmiş başbakan ve bir seçilmiş cumhurbaşkanının olduğu bu mevcut sistemde illa ki bir şey çıkar." ifadelerini kullandı.