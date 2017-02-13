Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN BAHREYN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “‘Hayır’ diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz’un bir yerde yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa, sola çekmesin” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’ı kapsayan seyahatlerinin ilk durağı Bahreyn’e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin anketleri sorması üzerine Erdoğan, şu anda sağlıklı bir anket döneminde olunmadığını söyledi. Şu anda bir taraftan kendilerinin, Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili bakan ve milletvekillerinin, danışmanlarının, televizyonlarda ve meydanlarda yeni sistemi anlatmaya başladıklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Ama şunu da Mersin ve Aksaray’da gördüm, şu anda daha araziye inilmemesine rağmen halkın birçoğu da bir defa kapmış. Kaptığı şey nedir? ‘Tabii ki evet.’ diyor. Çünkü sıkıntıları halkımız da hakikaten neler olduğunu, işin ucunun nereye vardığını gayet iyi biliyor. Çünkü bir tarafta bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışan bir terör örgütü var. Şimdi bölücü terör örgütü ne diyor? ‘Hayır’ diyor. Bizim değerler silsilemiz içerisinde şunu unutmayın, kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır. Dolayısıyla şu anda Kandil’de olanlarla beraber hareket edenler, onların uzantılarıyla beraber hareket edenler ne diyor? Hepsi birden ‘Hayır’ diyor. Öyleyse benim milletim, o Kandil’dekilerle beraber, benim 248 şehidimi, o şehadete gönderenlerle beraber hareket etmeyecektir. Onlara da 16 Nisan’da ben inanıyorum ki ‘Evet’ demek suretiyle gereken cevabı verecektir. Çünkü 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz’un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz’a önemli bir çıkış olacaktır. ‘Hayır’ diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz’un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa, sola çekmesin.

Bir gazetecinin Fırat Kalkanı Harekâtı’na ilişkin bir sorusuna Erdoğan, “El-Bab’da şu anda merkeze girilmiş vaziyette. DEAŞ da tamamıyla El-Bab’ı terk etme süreci içerisine girdi. Artık bundan sonrası an meselesidir” cevabını verdi. “El Bab’dan sonra Fırat Kalkanı Operasyonu bitecek mi?” sorusuna ise “El-Bab’dan sonra durmak; böyle bir şey de yok. Bizim olarak burada kalmak gibi bir hedefimiz yok. O ayrı bir konu ama El-Bab, bizim nihai hedefimiz değildir. Bizim nihai hedefimiz, DEAŞ’tan bu bölgenin temizlenmesidir. Kaldı ki üç bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hâle getirdik. Fakat, DEAŞ’ın asıl merkezi El-Bab değil, Rakka’dır” şeklinde cevap verdi.

DİPLOMASİ, EĞİTİM, SAVUNMA…

Bahreyn ile 3 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkeyi kapsayan gezisinin ilk durağı olan Bahrayn’de, Kral Hamad bin İsa Al Halife ile baş başa ve heyetler arası bir görüşme yaptı. Görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın imzaladığı diplomasi, eğitim ve savunma alanlarında 4 anlaşma gerçekleşti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Halife, akşam yemeğine geçişleri sırasında bir süre sohbet etti. Bu sırada Al Halife, Erdoğan’a sarayın duvarında bulunan Kabe örtüsünü gösterdi. İmza töreninde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı.