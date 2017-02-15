Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu. 7 Şubat itibarıyla yakalanan düzensiz göçmen sayısının 2017 yılında 10 bin 695 kişi olduğunu belirten Soylu, "2010 yılından bu yana tutuklanan göçmen kaçakçı sayısı ise toplam 4 bin 856 kişidir. Ortadoğu’daki bu kitlesel hareketlilik içerisinde bir temel problemimiz de yabancı terörist savaşçılarının geçişidir. Bu da ülkemiz için ciddi bir sorundur. Bu bağlamda 145 ülkeden 52 bin 75 kişiye giriş yasağı konulmuş, 99 ülkeden 4 bin 369 kişi sınır dışı edilmiştir" dedi.