Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halkoylamasına ilişkin hazırlanan takvim Resmi Gazete ‘de yayımlandı. YSK tarafından yayımlanan takvime göre ilk olarak yurtdışı seçmen kütüğü 18 Şubat 2017 tarihinde YSK’nın internet sitesi adresinden ilân edilecek. Daha sonra ise yapılacak itirazlar 26 Şubat 2017 tarihinde Türkiye saatiyle 17:00’de sona erecek. Yurtdışı seçmenler için, oy kullanacakları temsilciliklerle ilgili tarihler ve yer bilgileri de 10 Mart 2017 tarihinde YSK’nın internet sitesi adresinden ilân edilecek.

27 MART’TA OY VERME İŞLEMİ BAŞLAYACAK

11 Mart 2017 tarihinde ise gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilmeye başlanacak. 27 Mart 2017 tarihinde gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemine başlanacak. 9 Nisan 2017 tarihinde ise yurtdışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemi sona erecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 16 Nisan’a kadar devam edecek.