Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de bir vatandaşın CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1.2 milyon TL’lik haberleşme faturasını sorması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yapılan kanuna aykırı değil ama etik değil. Her kuruşun hesabını bu millete vermemiz lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, minibüste saldırıya uğrayan başörtülü Fatma Dilara Aslıhan Y.'yi Ataşehir'deki evinde ziyaret etti.

VATANDAŞ SKANDAL FATURAYI SORDU

Ziyaret sonrası sokakta vatandaşlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, tartışmalara neden olan 1.2 milyon TL’lik haberleşme faturasını sordu.

"KANUNA AYKIRI DEĞİL AMA ETİK DE DEĞİL"

Vatandaşın sorusu üzerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, meclisin haberleşme giderlerine sınırlama getirmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Sınır gelmediği zaman bu 1 milyon değil, 50 milyon da gönderebilir. Ama doğrusu nedir sınır getirecektiniz. Kimse istismar etmemeli. Biz ne yaptık? Arkadaşımıza dedik ki kusura bakmayın buradan ayrılacaksınız. Yapılan kanuna aykırı değil ama etik değil. Her kuruşun hesabını bu millete vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.