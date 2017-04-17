Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​YSK Başkanı Sadi Güven, referandum sonuçlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Güven, mühürsüz pusula kararıyla ilgili süren tartışmalara noktayı koydu.

İşte Güven'in konuşmasının satır başları:

''Oy verme ve halk oylamasına katılma hakkı anayasanın 67. maddesinde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda seçmen listelerini hazırladık. Şartlara haiz seçmen listesinde ismi varsa bizim buradan gönderdiğimiz oy pusulası zarfı oradaki seçmene sandık kurulu tarafından mühürle birlikte veriliyor. Vatandaş sandığa giderek oyunu tercihini kullanıyor. Vatandaşa verilen zarf ve oy pusulaları filigranlı YSK tarafından özel olarak üretilen evraklardır.



Kaldırdığınızda YSK'nın ismini arkasında görebilirsiniz. Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır. Sandık kurullarında siyasi partilerin temsilcileri görev yapmaktadır onların yapmış oldukları hata nedeniyle YSK olarak vatandaşın anayasal hakkını kullanması gerektiğine karar verdik. Gerçek vatandaş kendisine verilen YSK tarafından imal ettirilen sahte olmayan oy pusularını geçerlik bir şekilde sandığa atmıştır. Oy pusulaları sahte değildir.''