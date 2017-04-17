Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, referandum sonuçları sonrasında Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Arınç, "Referandum sonucunun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır" tweetini attı.
Arınç'tan referandum sonrası ilk açıklama
17.04.2017 - 10:50 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Referandum sonuçlarına dair açıklamada bulunan Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır" dedi.
Etiketler : Bülent Arınç,
465459 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/465459.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER