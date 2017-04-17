Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip referandum sonrası ilk olarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti. Özal'ın 24. ölüm yıldönümü nedeniyle mezarı başında düzenlenen törene katıldı. Erdoğan tören sonrası merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını da ziyaret etti.

ÖZAL'IN MEZARINA ZİYARET

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 24. yıldönümü nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan'ın referandum sonrası ilk olarak Özal'ın kabrine gitmesi dikkat çekti. Özal'ın mezarına çelenk bırakan Erdoğan, Özal'ın eşi Semar Özal ve çocuklarına taziyelerini iletip bir süre sohbet etti. Törene Erdoğan'ın yanı sıra Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİ İLK ÖZAL DİLE GETİRMİŞTİ

Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın başkanlık sistemini ilk dile getiren Cumhurbaşkanı olduğu ve dün referandumdan çıkan 'Evet' kararının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin her zaman kendileriyle çok fazla ilgilendiğini dile getirdi. Tören, Turgut Özal'ın hayatı anlatılarak başladı. Sonrasında Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

MENDERES'İN KABRİNİ DE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın anıt mezarının ardından merhum Başbakan Adnan Menderes'in de kabrini ziyaret etti. Dün gerçekleşen tarihi referandumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk ziyaretlerini merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve merhum Başbakan Adnan Menderes'in kabirlerine yapmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmalarda Özal ve Menderes'in isimlerine özellikle vurgu yapmıştı.

ERBAKAN'IN MEZARINI DA ZİYARET ETTİ

Merhum Başbakan'lardan Necmettin Erbakan'ın mezarını da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da Erbakan'a dua etti.

ŞÜKÜR DUASI İÇİN EYÜP CAMİİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaret ettikten sonra Eyüp Camii'ne geçti.





