Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Hassa İlçe Başkanı Burhan Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti. Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetimle birlikte istifa kararı aldıklarını söyledi.



Başkan Yavuz, MHP Genel Merkezi'nin gösterdiği tutumdan dolayı istifa kararı aldıklarını belirtti.



Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşık 15 gün önce gerçekleştirilen olağan genel kurulla yönetime tek aday olarak katılmış ve yeniden seçilmişlerdi.