Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa referandumunu sonrası partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye son 60 yıllık tarihinde 6 defa referanduma gitmiştir. 7'ncisi de 16 Nisan'da yapılmıştır. 16 Nisan referandumu demokrasi hayatımızda bir milat, çok partili siyaset tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Milliyetçi Hareket başladığı bir işi yarım bırakmamış verdiği sözlerin altında kalmamıştır. Bizde hile arayan tuzak araştıran komplo araması yapan kim varsa 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır. MHP milleti için sorumluluk almış evet demiştir devleti için devreye girmiş evet kararını tüm engellemelere rağmen savunmuştur. Vicdanımız rahat. Artık sistem tartışmaları son bulmuştur. Fiili karmaşa sona ermiştir.

''16 NİSAN'DA FETÖ YERLE BİR OLMUŞTUR, PKK HAPI YUTMUŞTUR''

Sandıktan evet tercihinin çıkması için yoğun emek ve mesai harcayan Sayın Cumhurbaşkanına Başbakana Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 16 Nisan'da kazanan Türk milleti, Türkiye'dir; hayır veya evet diyen tüm vatandaşlarımızdır. Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namus ve haysiyettir. Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık, kalabalık ve karmaşıktır. 16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuştur. 'Evet çıkarsa bittik' diye feveran eden PKK hapı yutmuş, sonu görünmüştür. PYD-YPG kaybetmiş, HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiştir. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur.

''AÇIK ÇAĞRIMDIR YSK ACİLEN...''

16 Nisan akşamı sonuçların gelmesiyle beraber bir kısım köksüz kimliksiz gazeteci yorumcu kılıklı provokatör MHP'yi hedef almıştır. O tarihi akşamda utanmasalar fren tutmasalar 81 ilde kurulan 167 bin 140 sandığa hangi partiden oy geldiğini ifadeye kalkacaklardır. 48 milyon 904 bin 182 geçerli oyun tek tek dökümünü yapacaktı. MHP'yi suçlama yarışına girdiler partimize gönül verenlerin yüzde 80'inin oy vermediğini ahlaksızca uydurdular. Zillet ve rezaletle anılacak bu şahsiyetsizler evet tercihinde bulunan vatandaşlarımızın hangi partiden olduğunu nereden çıkardılar? Milliyet gazetesinde köşesi bulunan bir ezik ve çürük 'Referandumun kaybedeni MHP. MHP'nin tabanının yüzde 80'i hayır oyu verdi' yazmış. Bre ahlaksız kemiksiz... Tabanımızın yüzde 80'i hayır demiş çünkü canı öyle çekiyor. Bizde taban yoktur dava arkadaşlarımız vardır diyoruz kafa var almıyor sanırsınız bidon. Bir başkası çıkmış bundan sonra bölünmüş parçalanmış bir MHP olacak diye yazıyor. Bu ve benzeri gazetecilerin ya zekaları kurumuş ya da iradeleri körleşmiştir. MHP'li kardeşlerimin ne kadar oy verdiği konusunda bu zatların elinde bilmediğimiz sihirli ölçü aleti mi vardır? Açık çağrımdır; YSK acilen bir çalışma yapmalıdır. Eğer imkan varsa evet ya da hayır tercihlerinin hangi partilere ait olduğunu ölçen mekanizma bulunuyorsa kurulan tüm sandıklarda tercihi evet olan MHP'li seçmenlerin sayısı ortaya çıkarılmalıdır. Oy mu kaybettik oy mu kazandık belli olmalıdır.

''EDERLERİ 1 DOLARDIR''

Pensilvanyalı hainle kimin hatıra fotoğrafı varsa, kimler bir zamanlar diz dize, yanak yanağa ise şimdilerde MHP'ye en çok saldıran alçaklar onlardır. Bunların cinsiyeti erkek veya kadın olabilir. Görünüşleri, bugünlerdeki maskeleri de kimseyi aldatmamalıdır. Hala lehine çalıştıkları yer bellidir. Hala aidiyetleri belirgindir. Bu kokuşmuşların hala gözleri Pensilvanya'da, ederleri de 1 dolardır.