Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Lideri Bahçeli, ''Bizde hile arayan tuzak araştıran komplo araması yapan kim varsa 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır'' dedi.

''HAÇLI ARTIKLARI BOZGUNA UĞRADILAR''

Bir ara bıyık altından gülenler 16 Nisan'da silinip gittiler. Haçlı artıkları var ya onlar hepten tümden duvara tosladılar bozguna uğradılar.

''16 NİSAN'I HAZMEDEMEYENLER KARANLIK ÇEVRELERDİR''

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli iradeden onay almıştır. Sistem tartışmaları tedavülden kalkmıştır. 16 Nisan'da seçim yapılmamış partiler oylanmamıştır. Yapılan sadece planlanan halk oylamasının icrasıdır. Bir kaşık suda fırtına koparıp 16 Nisan'ı hazmedemeyenler karanlık çevrelerdir. Kriz tetikçileri hemen hareket geçmişlerdir. Halk oylamasında yüzde 50+1'e ulaşan tercih meşrudur. Bunu dünyada örnekleri pek çoktur. Kaos lobisi ar damarı çatlamışcasına faaliyettedir.

AGİT'İN REFERANDUM RAPORUNA TEPKİ

16 Nisan demokrasimizin aynı zamanda olgunluk imtihanıdır. Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Avrupa ülkeleri ister kabul etsin ister reddetsin ülkemizde hükümet etme sistemi değişmiştir. AGİT'in dün yapmış olduğu açıklamalar bir yönüyle 16 Nisan'da alınan sonuca yönelik kuşkulu ve yanlı tavrın geldiği noktayı özetlemektedir.

''GÜN TÜRKİYE İÇİN EL ELE VERME GÜNÜDÜR''

MHP önümüzdeki yeni dönemde TBMM'de üzerine düşen her görevi eksiksiz yapacaktır. Uyum yasalarının çıkması hususunda sorumluluğumuzu samimiyetle yerine getireceğiz. Bundan sonra omuzlarımızdaki yük daha da ağırlaşacak. Siyasi cepheleşmeleri bitirmeliyiz. Ayrılıkta hayır yoktur kavganın sonu yoktur. Gün Türkiye için el ele verme günüdür.''