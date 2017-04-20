Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.

MECLİS'İ ÇALIŞTIRMAYACAĞIZ

Sine-i millete dönmeyeceklerini ancak TBMM'de yeni anayasanın işletilmesine engel olacaklarını belirten Baykal, yaptığı açıklamada; yüzde 50'yi ayrıştırmayacağız, geliştireceğiz dedikten sonra, AK Parti'nin bu anayasayı işletmesi için TBMM'den yürürlükler çıkarması gerektiğini ve kendilerinin de buna izin vermeyeceğini ifade ederek; "İkinci devre bu anayasanın işletimesine müsade etmeyeceğiz maçı olabilir." dedi.



CHP'de hazımsızlık zirve yaptı

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, canlı yayında referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. ''İlan edilen bu referandumun sonucunu tanımıyoruz'' diyen Böke, ''Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer'' ifadelerini kullandı.

2 SAAT SONRA ÇARK ETTİLER

Böke'den 2 saat sonra CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Meclis'ten çekilecek misiniz?" sorusuna "Toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir ama yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır." şeklinde yanıt verdi.

BÖKE NE DEMİŞTİ?

Selin Sayek Böke, şunları söyledi:

''BU REFERANDUMUN SONUCUNU TANIMIYORUZ''

''Çalınmış olan milletin iradesidir. Hileyle alel acele yapılan balkon konuşmalarıyla algı operasyonu yönetilmektedir. İlan edilen bu referandumun sonucunu tanımıyoruz tanımayacağız da...

TEKRAR EDİLMELİ

Bu referandum tekrar edilmelidir. Biz olmayan bir anayasa varmış gibi davranmayacağız. Oldu bittilere boyun eğmeyeceğiz.

MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK DE...

Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer.

SİNE-İ MİLLET NEDİR?

Sine-i millet, meclis zeminini terk etmek, halkın arasına katılıp, halk hareketi başlatmak ve siyasi iktidarı ya da egemenlere başkaldırı anlamını taşıyor. Kavram, siyasi arenada muhalefetin iktidara karşı son ‘silahı' olarak tanımlanıyor. Bugüne kadar Meclis’te tek bir milletvekili sine-i millete döndü. O da Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı seçiminde gerçekleşti. Sine-i millet diyen DYP Hatay milletvekili Murat Sökmenoğlu milletvekilliğinden istifa etmişti.