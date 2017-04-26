Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, referandum sonuçlarını Yüksek Mahkemeye taşımaya hazırlanan CHP’ye üstü kapalı mesaj verdi. Anayasal demokrasilerde anayasayı çizenin kurucu iktidar olduğuna işaret eden Arslan “Bu sınırların koruyuculuğunu yapmakla görevli olan Anayasa Mahkemesi’nden anayasal sınırların dışına çıkması beklenemez” dedi. Arslan, devletin zirvesini buluşturan Anayasa Mahkemesi’nin 55. kuruluş yıldönümünde özetle şunları kaydetti:

Ülkemizde anayasal demokrasiyi yakından ilgilendiren iki önemli olay yaşanmıştır. Bunlardan ilki 15 Temmuz darbe teşebbüsüdür. İkinci önemli gelişme 16 Nisan 2017’de yapılan halk oylamasıdır.

Anayasa Mahkemesi kararlarında da belirtildiği üzere ‘olağanüstü yönetimlerin amacı, anayasal düzeni korumak ve savunmak olmalıdır.’ Diğer bir ifadeyle olağanüstü yönetimlerin amacı, olağanüstü hâle sebep olan tehlikenin bertaraf edilerek temel hak ve özgürlüklerin en iyi şekilde kullanabildiği olağan döneme yeniden dönüşün sağlanmasıdır. Bu bağlamda Türk Anayasa Mahkemesi de norm denetimi ve bireysel başvuru alanında anayasal sınırlar içinde kalarak kararlarını vermektedir.

Anayasanın 148’nci maddesinde, olağanüstü hâlde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından anayasa aykırılığı iddiasıyla AYM’ye dava açılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Mahkememiz, açık anayasal hükmü dikkate alarak, OHAL KHK’larını denetleme yetkisine sahip olmadığına karar vermiştir. Bazı OHAL KHK’ları hakkında AYM’ye iptal davaları açılmış; bu davalarda ilk inceleme aşamaları tamamlanmış ve esas incelemeye geçilmiştir. Bu çalışma tamamlanmak üzeredir.