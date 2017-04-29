Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANKARA İHA

Başbakan Binali Yıldırım, bugün AB ile ilgili referandum yapılması durumunda “Hayır” oyunun çıkacağını belirterek, “Bunun sebebi bazı Avrupa ülkelerinin bölücü örgütlerle birlikte hareket etmesidir” dedi. Yıldırım, BBC World’e verdiği röportajda Türkiye’nin “diktatörlüğe” doğru gittiği eleştirilerine cevap verdi. ‘Evet’ ile ‘Hayır’ arasında 1 milyon 400 bin fark bulunduğunun altını çizen Yıldırım “Diktatörlük olsaydı orana da kendimiz karar verirdik. Yüzde 80-90 uygun bir oranda bu işi yapar aradan çıkardık. Hâlbuki Cumhurbaşkanımızın ikamet ettiği ve oturduğu ilçe Üsküdar’da bile ‘Hayır’ oyları önde çıktı. Benim milletvekili olduğum İzmir’de ‘Hayır’ oyları önde, İstanbul’da da aynı, büyük şehirlerin birçoğunda da aynı” ifadesini kullandı.

Yıldırım, Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye neyin yapılıp yapılmayacağı yönünde telkinlerde bulunarak AB üyeliğiyle tehdit etmesini onurlu Türk milletinin kabul etmeyeceğini ve emir almaya rıza göstermeyeceğini söyledi.

Yıldırım, “Bu kararı bizim vermemizden ziyade AB’nin vermesi lazım, AB’nin kafası karışık. Avrupa değerlerine bağlı devam mı edecekler yoksa Avrupa’yı bir Hristiyan kulübüne mi dönüştürecekler, bu kararı net olarak bizim önümüze koymaları lazım ondan sonra da bizim bu karar karşısında kendi kararımızı oluşturmamız lazım” dedi.

İleride yapılacak bir seçimde Başkan Yardımcısı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine de, hayatında uzun süreli planlarının olmadığını anlatan Yıldırım, şu an bir sonraki seçimlere kadar Cumhurbaşkanı ile ülkeyi yönetme sorumluluğuna sahip olduğunu kaydetti. Yıldırım, ileride ne olacağını bilmediğini belirtti.