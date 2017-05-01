Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket GÜVEN Ankara

Yoğun bir diplomasi trafiğine Hindistan’la başlayan, ardından Rusya-Kuveyt ve Çin’in ardından 16-17 Mayıs’ta Washington’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ajandası oldukça yoğun. Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a seçilmesinin ardından yapacağı ilk yüz yüze görüşmede şu mesajları verecek.

l Daha önceki dönemde ilişkilerimiz sekteye uğradı ancak güvene dayanan ilişkilerimize yeniden ivme kazandırmalıyız. Yeni bir enerji katmamış lazım ilişkilere. Türkiye ile ABD arasında hem ikili çerçevede hem de uluslararası çerçevede çok sayıda işbirliği alanı var. Bu alanlarda iş birliğimizi geliştirebiliriz.

l ABD ile teröre karşı işbirliğimizi sürdürmek istiyoruz ancak DEAŞ’a karşı teröristlerin yerel unsurların kullanılması bizi kaygılandırıyor. DEAŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu içerisinde 68 ülke var. Bizler biraraya gelirsek bu terör örgütüne karşı mücadelemizde başaralı oluruz.

l Darbe girişiminin azmettirici FETÖ’nün lideri Gülen halen ülkenizde. Bu ismin bize iade edilmesini ya da deport edilmesini sizden bekliyoruz.

l Suriye’de gerekli siyasi irade bulunursa hem teröre karşı birlikte mücadele ederiz hem de siyasi geçiş sonrasında Avrupa’nın da önemli sorunu haline gelen mülteci sorununu hep birlikte çözmüş oluruz.

Öte yandan Trump ve Erdoğan bu buluşmanın bir hafta sonrasında yani 25 Mayıs’ta Brüksel’deki NATO Liderleri Zirvesinde bir araya gelecek. İki lider, 7-8 Temmuz’da da Hamburg’daki G20 Zirvesi’ne katılacak. İki isim biri baş başa ikisi uluslararası zirve olmak üzere 3 ayda 3 defa buluşmuş olacak.