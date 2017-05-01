Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Siyasetin gerektiği durumlar ortaya çıktığında Bakanlar Kurulu'nun revizyonu gündeme gelir ama bugün itibarıyla böyle bir revizyon söz konusu değildir." dedi.

"Bu bölgede, ABD ve Rusya meşru güçler üzerinden ittifaklarını geliştirmek durumundadır." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, dostlarımızın Türkiye'ye karşı zarar veren bu terör örgütleriyle görüntü vermesini hiç de içine sindirememekte, hiç de hoş karşılamamaktadır."

"Hamas'ın siyaset belgesini inceledikten sonra görüşlerimizi paylaşırız"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Hamas'ın yeni siyaset belgesini henüz incelemediklerini, ancak bölgede iki devletli bir çözümü yegane alternatif gördüklerini, tam manasıyla özgür ve egemen bir Filistin devletinin uluslararası barışın sağlanması bakımından en doğru yol olduğunu düşündüklerini belirterek, "Biz bunu kendi görüşlerimiz olarak ifade ediyoruz ama Hamas'ın siyaset belgesini inceledikten sonra o konuda görüşlerimizi daha detaylı paylaşırız." dedi.