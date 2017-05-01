Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla görüşmesinin ardından 2018 yılında yapılacak olan olağan kurultay sürecini öne alma kararına, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan tepki geldi. CNN Türk Televizyonunda canlı yayına konuk olan Baykal, "Ben bir uyarı yapayım istiyorum. Daha bunun herkes farkında değil. Yeni dönemi anlamadığımız için eski usül siyaset yapıyoruz...Bu tartışmaların hiçbir anlamı kalmadı. Bunlarla hiçbir yere varmak mümkün değil. Bu laflar bu tartışmalar, yok tüzük kurultayı topluyoruz, yok bilmem delege seçimlerine başlıyoruz erkene aldık seçimi. Bütün bunlar yüzde 49'u rencide eder, rahatsız eder, yabancılaştırır...Artık biz eskisi gibi yürüyemeyiz. Artık yeni bir durum var." dedi.



"ARTIK YENİ BİR DÖNEM VAR"

Baykal'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Ben bir uyarı yapayım istiyorum. Daha bunun herkes farkında değil. Yeni dönemi anlamadığımız için eski usül siyaset yapıyoruz. Şimdi bir süredir parti platformlarına Genel Başkan çağrı yaptı. Onlarla konuşuyor, onları dinliyor falan. Bakıyorum o dinlemeler vesaire, herkes kendisiyle meşgul. Yani kendi başarısını anlatıyor... Yani kardeşim bir dışarıya bakın. Oradan böyle içimi aydınlatacak bir mesaj alamıyorum. Şunların olmaması gerekir mesala: Efendim tüzük kurultayımızı toplayalım, program kurultayı toplayalım. Ya tüzük kurultayı toplayacaksın, Türkiye uyum yasaları yapacak daha. Uyum yasaları olmadan sen neyin tüzüğünü yapacaksın? Türkiye belki dar bölge seçimine gidecek. Ya da daraltılmış bölge seçimine gidecek. Bu tartışmaların hiçbir anlamı kalmadı. Bunlarla hiçbir yere varmak mümkün değil. Bu laflar bu tartışmalari yok tüzük kurultayı topluyoruz, yok bilmem delege seçimlerine başlıyoruz erkene aldık seçimi. Bütün bunlar yüzde 49'u rencide eder, rahatsız eder, yabancılaştırır. Ve bizi bu meseleyi anlayamamış, bu 49'un değerini önemini kavrayamamış bir konuma sokar. Şimdi bunlara girmeyelim. Benim görevim benim gibi yaşamış görmüş geçirmiş gibi insanların görevisir bu. Aman arkadaşlar bırakın bu alışılmış siyaset söylemlerini. Artık yeni bir dünya var. Artık biz eskisi gibi yürüyemeyiz. Artık yeni bir durum var."



KILIÇDAROĞLU KURULTAYI ÖNE ÇEKMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum sonrası milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin ardından il başkanlarıyla biraraya gelmiş, örgütlerin öneri ve taleplerini dinlemişti. 8 saat süren basına kapalı toplantıda, bazı il başkanlarının yeni yol haritası için olağanüstü kurultayın toplanmasını talep ettikleri öğrenilmişti.



Bu talebe konuşmasının sonunda yanıt veren Kılıçdaroğlu, normalde 2018 yılında yapılması gereken olağan kurultay sürecini öne çekeceklerini belirterek şöyle demişti:

"Olağan kurultay sürecini hemen başlatacağız. 2017'nin kasım veya aralık ayında bu süreci tamamlayacağız. 2018 yılında yeni kadrolarımızla seçime hazırlanacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Tüzük ve programın yenilenmesi için de bu süreçte atılması gereken her türlü adım atılacak."