Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki üyelik töreninin ardından Yıldırım'ı, Beştepe'de kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 5,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından görüşmenin kapsamı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
Beştepe'de sürpriz görüşme
03.05.2017 - 09:24 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olmasının ardından Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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