Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki üyelik töreninin ardından Yıldırım'ı, Beştepe'de kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından görüşmenin kapsamı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.