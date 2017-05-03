Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Parti içinde kavga edenleri kapının önüne koyacağız” açıklamasından sonra Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin süreci başlatılmasına ilişkin twitter’dan açıklama yaptı. İnce şunları söyledi: “Önemli olan farklı düşüneni, muhalefet edeni kapının önüne koymak değil, seçim akşamları kapının önünü bayram yeri haline getirebilmektir.”

