Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılan referandumun sonucunda Cumhurbaşkanının bir partiye üye olma imkânının tanındığını belirterek, Belli bir süre içinde yüksek hakimler kurulunun değişmesi sağlanacak. Böylece ne olduğunu kestiremediğimiz bir döneme gireceğiz. Biz baştan beri partili Cumhurbaşkanlığı prensibine kökten karşı olmadığımız konusunda bir takım fikirler ifade etmiştik. Ancak zaman içinde gördük ki bu toplumda bir endişeye sebep oldu" dedi.

Türkiye'nin bu ülkede yaşayan insanların tamamını kucaklayacak bir makama ihtiyacı olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Ülkenin sıkıntıya düştüğü dönemde, herkesin 'beni de kucaklayacak birisi var' diye düşünmesi icap eder. Referandum bize şunu gösterdi ki, ülke ortadan bölündü. Yüzde 51 buçuk gibi bir kesim Anayasa değişikliğini onayladı. Ama yüzde 48 buçukluk bir kesim onaylamadı. Yani toplumun bütününde kabul görmüş bir metin yok ortada. Hatta toplumun evet diyen kesimi ile görüşüldüğü zamanda o kesimin içinde en az yüzde 30'a kadar yükselen bir kesim, 'Sayın Erdoğan için evet diyorum' dedi. Sadece bir şahsa bağlı olarak anayasalar tanzim edilemez. Geçmişte fiziki olarak cumhurbaşkanımız sanki Ak Parti'nin başında gibi davranmadı mı? AK Partililer, sayın Başbakan dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu tamamen Sayın Cumhurbaşkanın ifadelerini bir emir gibi telakki etti. Bugüne kadar uygulanan politikaların hiç birisinde bir değişiklik olmayacak. İktidar partisi eğer böyle bir değişikliği gerekli görmüş olsaydı, bu değişikliği yapacak güce sahipti. O halde Cumhurbaşkanlığının değişmesiyle eğer politikalar değişmezse, yani ekonomik politikalar bugün olduğu gibi devam ederse, dış politika bugün olduğu gibi yürütülürse, terörle mücadele veya 15 Temmuz kalkışmasından sonra önemli bir yer işgal eden Fethullahcı örgütle mücadelede herhangi bir değişiklik olacak mı? İşçi açlık sınırından kurtulup en azından yoksulluk sınırını yakalayacak bir ücrete kavuşacak mı?"şeklinde konuştu.

DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİLMEZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deniz Baykal'ın bir televizyon programında dile getirdiği Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili soruya Karamollaoğlu, Bizde 'doğmamış çocuğa don biçilmez' derler. Türkiye'de barışı ve huzuru sağlayacak, herkesi kucaklayacak, herksin ittifak ettiği bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin böyle bir atmosferde olmasını temenni ediyoruz. Sayın Abdullah Gül'ün, Sayın Deniz Baykal'ın geçmişte Türkiye'nin yönetim kadrolarında görev almış önemli şahsiyetler olduğunu düşünerek saygı duyuyorum. Ama her dediklerine de her noktada tamamdır dememiz mümkün değildir" cevabını verdi.

AKŞENER'LE GÖRÜŞME

Meral Akşener'le görüşüp görülmeyeceği sorulan Karamollaoğlu, "Sayın Akşener ile ben görüştüm bir kaç kere. Yarın ümit ediyorum ki bir ziyareti olacak yani dostane bir ziyaret. Elbette Türkiye'nin şu andaki içinde bulunduğu şartları gelişmeleri birlikte bir mütaala etme imkanımız doğmuş olacak" dedi.