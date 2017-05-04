Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye katılması ve 21 Mayıs’ta yapılacak kongreden sonra genel başkanlığı devralması ile birlikte hem partide, hem de hükûmet işleyişinde yeni bir dönem başlamış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin genel başkanlık görevini devraldıktan sonra yeni bir yol haritası ile 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere odaklanacak. Seçimler için öncelikli hedef referandumda alınan yüzde 51,4’ü korumak ve 48,6’lık “Hayır” cephesinden AK Parti’ye yönelimini sağlamak. AK Parti kurmaylarına göre, hem yerel seçimlerde hem de 2019 yılında yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 48,5’lik kitle bir arada kalamayacak. Bu kitleden AK Parti’ye oy gelmesi için tüm toplum kesimlerini kapsayan ve öncelikli olarak da yerel icraatları içerecek, “Vatandaşa doğrudan değecek” hizmetlere ağırlık verilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin gibi metropollerde AK Parti’nin oy oranını artıracak stratejiler devreye sokulacak. Cumhurbaşkanının “Hizmet tek başına yeterli olmaz” diyerek vatandaşın desteğini artıracak adımlar atılması konusundaki söylem hayata geçirilecek. Bu kapsamda, vatandaşla diyalog yolları geliştirilecek ve AK Parti’nin 2002’de yola çıkarken izlediği “Partili partisiz herkesin kapısının çalınması” stratejisine dönülecek. AK Parti kongresinden sonra şekillenecek yeni parti ve yeni kabine 2002’deki acil eylem planına benzer bir “Refah planı” hazırlanacak.

YENİ SİSTEMİN PROVASI YAPILACAK

2019 yerel seçimlerine kadar yeni sistemin provası anlamına gelecek bir yol izlenecek. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne itiraz edenlerin “Endişesinin” giderilmesi hedefleniyor. 2019 seçimlerine kadar, sistemin olumlu yansımalarının vatandaş tarafından hissedilmesi sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, çok önem verdiği “Vatandaşın beklentileri” konusunda sık aralıklarla kamuoyu yoklamaları yapılacak. Vatandaşın şikâyet ettiği alanlarda revizyona gidilecek.