Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gününde erkekler serbest stil 74 kiloda altın madalya kazanan milli Soner Demirtaş’ı telefonla arayarak kutlayan Bakan Çağatay Kılıç, bir de tebrik mesajı yayınladı. Bakan Çağatay Kılıç’ın tebrik mesajı şöyle:

"Sırbistan’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gününde erkekler serbest stil 74 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçimiz Soner Demirtaş’ı kutluyorum. Milli güreşçilerimizin şampiyonada elde ettiği başarılar bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum.”