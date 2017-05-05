Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karma Komisyon, Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Seçim sürecinin nasıl olacağı hakkında bilgi veren Şentop, 7 HSK üyeliği için; 36 Yargıtay üyesi, 8 Danıştay üyesi, 7 öğretim üyesi, 32 de avukat olmak üzere toplam 83 aday adayının TBMM Başkanlığına başvurduğunu söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 16 Nisan halkoylaması sürecine, "mühürsüz seçim" süreci dediklerini ifade ederek, "Halkoylaması, 49 milyon seçmenin iradesinin sakatlandığı mühürsüz, ayıplı bir şekilde sonuçlandı." dedi.

Anayasa değişikliğiyle, Cumhurbaşkanının partili olabilmesi ve HSK üyelerinin seçilip göreve başlaması ile ilgili maddelerin hemen yürürlüğe girmesini eleştiren Tezcan, "Cumhurbaşkanının partili olması konusunda uyum düzenlemesi yapılmadan, yasada, 'Cumhurbaşkanı seçildikten sonra siyasi partiyle ilişiği kesilir' hükmü varken parti ile ilişiği sağlanmıştır. Bu yanlıştır." diye konuştu.

Tezcan, yargı teşkilatının geçmiş yıllarda, şimdi FETÖ denilen terör örgütünün eline HSYK eliyle teslim edildiğini iddia ederek, "Siyaset, daha sonra bunun tahribatını düzeltme yoluna gitti. Bu, yargıyı siyasetle dizayn etme düşüncesinin ne kadar zararlı olduğunu göstermektedir. Şimdi yargı, yeniden siyasal mülahazalarla dizayn edilmeye çalışılıyor." ifadesini kullandı.

"AK Parti ile irtibatlı kişiler"

CHP'li Tezcan, HSK üyeliği için yapılan müracaatların büyük çoğunluğunun AK Parti mensubiyeti, partiyle irtibat ve iltisak içinde olan kişiler olduğunu savundu.

"Bu bizi, ileride başka bir felakete sürükleyebilecektir." diyen Tezcan, bu sürecin yargıda yeni bir meşruiyet tartışması başlatacağını söyledi. Bülent Tezcan, kendilerinin bu meşruiyet tartışmasına katılmayacağını, kurulacak alt komisyona üye vermeyeceklerini kaydetti.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da referandum sonucunun meşru olmadığını ileri sürdü.

"YSK mühürsüz oyları kabul etmiştir, bu da kesinlikle sonucu değiştirmiştir." diyen Sancar, "Şu anda da pusulaların ne kadarının mühürsüz olduğunu tespit etme imkanı yoktur, bu nedenle de seçim iptal edilerek, yenilenmelidir." ifadesini kullandı.

Sancar, komisyondaki görüşmelere katılacaklarını, ancak alt komisyona üye vermeyeceklerini belirtti.

"Müracaat eden oldu da kapılar mı kapandı?"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, halkoylaması sürecine katkı veren herkese teşekkür etti.

Muhalefetin alt komisyona katılmayacağını söylemesinin, alt komisyonun oluşmasına engel olmadığını ve meşruiyet tartışması da yaşatmayacağını kaydeden Petek, "Referandum sonucu istenildiği gibi olmasa da sonuca saygı duymak ve kabul etmek gerekir." diye konuştu.

Reşat Petek, aday adaylarının AK Parti ile irtibatlı kişiler olduğu değerlendirmesinin de son derece çirkin ve saygılı bir üslup olmadığını vurgulayarak, "Kendilerinden müracaat eden oldu da kapılar mı kapandı? Kimler müracaat etmişse ve Anayasa'da yazılı şartları taşıyorsa, başvuruları alınmıştır. Seçim süreci, Anayasa ve kanunlara uygundur. YSK, itirazların niçin kabul edilmediğini de açıklamıştır." değerlendirmesini yaptı.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, referandum sonucunun meşru olmadığını iddia etti.

O süreçte cezaevinde olduğunu anımsatan Beştaş, "Ben Anayasa Komisyonu üyesiyim ve bu çalışmalara katılamadım. Bizim sözümüzün söylenmesi engellendi. Bu kalleşçe yapılan bir şeydir. O süreçte başta Komisyon Başkanı olmak üzere, Anayasa Komisyonu üyelerinin beni aramaması da üzüntü vericidir." diye konuştu.

"Böyle olsaydı, 25 milyon insan oy verir miydi?"

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ise "HDP'liler o kadar yürekli konuşuyorlar ki başka bir dünyadan mı geldiler diye düşünüyorum. Hendekler kazılırken neredeydiniz? O zaman neden itiraz etmediniz?" dedi.

CHP'nin, seçim sonucunun meşru olmadığını söylediğini ifade eden Adan, "Eğer CHP destek verseydi, referanduma gerek kalmadan Anayasa değişikliği kabul edilecekti ama destek vermedi. 'Cumhuriyet yıkılacak' diye bağırdınız. Böyle olsaydı, 25 milyon insan oy verir miydi? Böyle bir şey yoktur. Türkiye kararını vermiştir, bu karar çerçevesindeki sonucu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti müzakerelerin ardından, alt komisyon kurulması için önerge verdi.

Önergenin kabul edilmesiyle, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon bünyesinde, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi amacıyla 9 kişilik alt komisyon kuruldu. CHP ve HDP alt komisyona üye vermedi.