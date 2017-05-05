Karma Komisyon, Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop  başkanlığında toplandı.

Seçim sürecinin nasıl olacağı hakkında bilgi veren Şentop, 7 HSK  üyeliği için; 36 Yargıtay üyesi, 8 Danıştay üyesi, 7 öğretim üyesi, 32 de avukat  olmak üzere toplam 83 aday adayının TBMM Başkanlığına başvurduğunu söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 16 Nisan halkoylaması sürecine,  "mühürsüz seçim" süreci dediklerini ifade ederek, "Halkoylaması, 49 milyon  seçmenin iradesinin sakatlandığı mühürsüz, ayıplı bir şekilde sonuçlandı." dedi.

Anayasa değişikliğiyle, Cumhurbaşkanının partili olabilmesi ve HSK  üyelerinin seçilip göreve başlaması ile ilgili maddelerin hemen yürürlüğe  girmesini eleştiren Tezcan, "Cumhurbaşkanının partili olması konusunda uyum  düzenlemesi yapılmadan, yasada, 'Cumhurbaşkanı seçildikten sonra siyasi partiyle  ilişiği kesilir' hükmü varken parti ile ilişiği sağlanmıştır. Bu yanlıştır." diye  konuştu.

Tezcan, yargı teşkilatının geçmiş yıllarda, şimdi FETÖ denilen terör  örgütünün eline HSYK eliyle teslim edildiğini iddia ederek, "Siyaset, daha sonra  bunun tahribatını düzeltme yoluna gitti. Bu, yargıyı siyasetle dizayn etme  düşüncesinin ne kadar zararlı olduğunu göstermektedir. Şimdi yargı, yeniden  siyasal mülahazalarla dizayn edilmeye çalışılıyor." ifadesini kullandı.

"AK Parti ile irtibatlı kişiler"

CHP'li Tezcan, HSK üyeliği için yapılan müracaatların büyük  çoğunluğunun AK Parti mensubiyeti, partiyle irtibat ve iltisak içinde olan  kişiler olduğunu savundu.

"Bu bizi, ileride başka bir felakete sürükleyebilecektir." diyen  Tezcan, bu sürecin yargıda yeni bir meşruiyet tartışması başlatacağını söyledi.  Bülent Tezcan, kendilerinin bu meşruiyet tartışmasına katılmayacağını, kurulacak  alt komisyona üye vermeyeceklerini kaydetti.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da referandum sonucunun meşru  olmadığını ileri sürdü.

"YSK mühürsüz oyları kabul etmiştir, bu da kesinlikle sonucu  değiştirmiştir." diyen Sancar, "Şu anda da pusulaların ne kadarının mühürsüz  olduğunu tespit etme imkanı yoktur, bu nedenle de seçim iptal edilerek,  yenilenmelidir." ifadesini kullandı.

Sancar, komisyondaki görüşmelere katılacaklarını, ancak alt komisyona  üye vermeyeceklerini belirtti.

"Müracaat eden oldu da kapılar mı kapandı?"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Burdur Milletvekili  Reşat Petek, halkoylaması sürecine katkı veren herkese teşekkür etti.

Muhalefetin alt komisyona katılmayacağını söylemesinin, alt komisyonun  oluşmasına engel olmadığını ve meşruiyet tartışması da yaşatmayacağını kaydeden  Petek, "Referandum sonucu istenildiği gibi olmasa da sonuca saygı duymak ve kabul  etmek gerekir." diye konuştu.

Reşat Petek, aday adaylarının AK Parti ile irtibatlı kişiler olduğu  değerlendirmesinin de son derece çirkin ve saygılı bir üslup olmadığını  vurgulayarak, "Kendilerinden müracaat eden oldu da kapılar mı kapandı? Kimler  müracaat etmişse ve Anayasa'da yazılı şartları taşıyorsa, başvuruları alınmıştır.  Seçim süreci, Anayasa ve kanunlara uygundur. YSK, itirazların niçin kabul  edilmediğini de açıklamıştır." değerlendirmesini yaptı.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, referandum sonucunun meşru  olmadığını iddia etti.

O süreçte cezaevinde olduğunu anımsatan Beştaş, "Ben Anayasa Komisyonu  üyesiyim ve bu çalışmalara katılamadım. Bizim sözümüzün söylenmesi engellendi. Bu  kalleşçe yapılan bir şeydir. O süreçte başta Komisyon Başkanı olmak üzere,  Anayasa Komisyonu üyelerinin beni aramaması da üzüntü vericidir." diye konuştu.

"Böyle olsaydı, 25 milyon insan oy verir miydi?"

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ise "HDP'liler o kadar yürekli  konuşuyorlar ki başka bir dünyadan mı geldiler diye düşünüyorum. Hendekler  kazılırken neredeydiniz? O zaman neden itiraz etmediniz?" dedi.

CHP'nin, seçim sonucunun meşru olmadığını söylediğini ifade eden Adan,  "Eğer CHP destek verseydi, referanduma gerek kalmadan Anayasa değişikliği kabul  edilecekti ama destek vermedi. 'Cumhuriyet yıkılacak' diye bağırdınız. Böyle  olsaydı, 25 milyon insan oy verir miydi? Böyle bir şey yoktur. Türkiye kararını  vermiştir, bu karar çerçevesindeki sonucu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti müzakerelerin ardından, alt komisyon kurulması için önerge  verdi.

Önergenin kabul edilmesiyle, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının  üyelerinden kurulu Karma Komisyon bünyesinde, Meclis tarafından Hakimler ve  Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi amacıyla 9  kişilik alt komisyon kuruldu. CHP ve HDP alt komisyona üye vermedi.