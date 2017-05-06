Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21 Mayıs'ta yapacağı olağanüstü kongrede Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanlık koltuğuna oturacak. Parti yönetimi ve kabine de değişiklik bekleniyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın planlanan değişiklikler için "Hesabi değil hasbi olacağız, hasbiliğe döneceğiz" ifadelerini kullandı. Hasbi "Gönüllü karşılıksız yapılan" anlamına geliyor.

Parti yönetiminde ve il teşkilatlarında bu çerçevede değişim yapılması gündemde. Referandum performansı da önemli bir kriter olarak dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak değişiklikler için Rusya dönüşü uçakta "Böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz, eksiklerimiz nerelerde bakmalıyız, kucaklama ağının çok geniş olduğu bir yaklaşımı ortaya koymalıyız" demişti.

Kongrede parti tüzüğünde de değişiklik yapılması planlanıyor. Çalışmalar için bir tüzük komisyonu kuruldu.

Genel başkanlığı Erdoğan'a devrettikten sonra Başbakan Binali Yıldırım 'ın genel başkan vekili olabileceği konuşuluyor.

Bunun için tüzükte bir değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Komisyon çalışmalarının ardından nasıl bir değişiklik yapılacağı netleşecek ve o değişiklik de kongrede delegeler tarafından oylanacak.